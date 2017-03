Pamartir na female star nilayasan ang batugan, sugarol at pabayang asawa By Cristy Fermin Bandera

TAHIMIK lang na tumatakbo ang proseso pero may nagaganap ngayon sa personal na buhay ng isang kilalang female personality. Desisyon na lang ng korte ang kanyang hinihintay para makalaya na siya sa relasyon nila ng isang non-showbiz guy. Nagtagal din ang kanilang relasyon, ginawa ng babaeng personalidad ang lahat-lahat para lang maging maganda ang takbo ng kanilang relasyon pero sa wala pa rin ‘yun nauwi. Napagod na siguro ang female personality dahil wala rin namang nangyayari sa kanilang pagsasama, kaya nagsumbong na siya sa husgado para mapawalang-bisa ang kanilang kasal. Kuwento ng aming source, “Kahit naman kalabaw, napapagod din sa katatrabaho, pinagpapahinga rin. Mula nu’ng maging mag-asawa sila, e, ang babae na ang kayod-marino sa pagtatrabaho. “Ang lalaki, wala na ngang work, e, nagbibisyo pa, madalas sa casino. Dumating nga ang panahon na pati ang girl, dahil sa kayayaya ng lalaki, e, natuto na ring maglaro pero huminto rin siya agad. “Nakakapagod nga naman ang pakikisama sa isang taong parang walang ambisyon sa buhay. Nangangarap ba ang ganu’ng tao? Umaasa lang siya sa babae, wala naman siyang ginagawa para umunlad sila,” napapailing na kuwento ng aming source. Sayang, sa altar na rin sana ang tuloy ng dating relasyon ng female personality at ng isang sikat na male TV personality pero nagkahiwalay pa sila, hindi nga siguro sila magkapalaran. “Kung ang male TV personality na ‘yun ang nakatuluyan niya, e, siguradong hindi na siya nagwo-work. Nakaupo na lang siya, bonggang-bongga sigurado ang buhay niya, dahil milyonaryo ang napangasawa niya. “Kaso nga lang, e, hindi naman sila ang pinalad na magkatuluyan, sayang na sayang talaga, win na win sana ang buhay niya kung nangyari ‘yun!” pagtatapos ng aming impormante.

