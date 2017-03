Netizens kay Coney Reyes: Uwian na, may nanalo na! Bandera

MAS magiging matindi pa ang mga kaganapan sa Kapamilya primetime series na My Dear Heart ngayong isang malaking plano ang nagbabadyang sumira sa reputasyon at pamilya ni Dra. Margaret (Coney Reyes), na hindi dapat palampasin ng mga manonood. In fairness kay Coney, talagang pinatunayan niya na wala pa ring kupas ang kanyang galing sa pag-arte. Puring-puri siya ng viewers at mga netizen at sigurado raw na bibigyan niya ng matinding laban sa pagka-best actress sa susunod na awards season ang mga pambatong youngstars ngayon ng ABS-CBN at GMA. Alam na nga ng mga kalaban ni Margaret na sina Albertus (Robert Arevalo) at Francis (Eric Quizon) ang itinatagong sikreto ng doktora – na dating nabuntis ang anak niyang si Gia (Ria Atayde) at si Jude (Zanjoe Marudo) ang posibleng ama nito. Ito ang gagamitin nilang sandata upang pabagsakin si Margaret na hindi lang magiging kasiraan ng kanyang reputasyon, kung hindi pati na rin ng relasyon sa kanyang anak. Sabay naman nito ang unti-unting paggaan ng loob nina Clara (Bela Padilla) at Jude para kay Gia ngayong lubos ang tulong na ibinibigay niya para sa paggaling ni Heart (Heart Ramos). Ngunit nagbabadyang magbago ang lahat sa nalalapit na paglantad ng mga sikretong itinago nilang mag-ina. Ano nga kaya ang magiging epekto sa pagbunyag ng sikreto ni Margaret? Paano kaya nito sisirain ang bumubuting samahan ng pamilya ni Jude at Gia? Maapektuhan kaya nito ang paggaling ni Heart? Samantala, tuloy-tuloy ang suporta ng mga manonood para sa My Dear Heart kaya naman hindi ito natitinag sa nationwide ratings. Noong Lunes (Marso 13), mas marami ang sumubaybay rito kung kaya’t nakakuha ito ng national TV rating na 28.5%, 30.7% noong Martes, 18.4% noong Miyerkules at 29.2% noong Huwebes. Gabi-gabing tinututukan ng mga manononod ang MDH hindi lang dahil sa magaling nitong cast, kung hindi pati na rin sa aral na ibinabahagi nito. Ipinapakita nito ang walang hanggang pagmamahal at sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak, maging ang kahalagahan ng pamilya lalo na sa panahon ng sakuna. Isang magandang ehemplo rin ang mga batang bida ng serye na nagpapakita ng kagandahang asal at takot sa Diyos. Huwag palampasin ang teleseryeng magpapaalala sa pusong magmahal, ang My Dear Heart, gabi-gabi pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano sa ABS-CBN o sa ABS-CBN HD (Skycable channel 167).

