Horoscope, March 18, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magsuot ng pula. Makikita mo, susuwertehin ka! Sa pinansiyal, kapag nakasuot ng pula ay kusang mahihigop ang maraming pera. Sa pag-ibig, kapag nakasuot ka ng pula lalo kang guguwapo o kaya’y lalo kang gaganda. Mapalad ang 9, 18, 25, 24, 34 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Raga-Kashta-Raga-Om.”

Aries – (Marso 21-April 19) — Ngayon pa lang paglaanan mo na rin ang iyong pagtanda upang kapag sumapit ang panahong iyon wala kang pagsisihan – ngayon pa lang ay mag-ipon na ng maraming pera! Sa pag-ibig, likas na pabago-bago ang damdamin, huwag kang maniwala na may panghabangbuhay na pag-ibig; tama, walang forever! Mapalad ang 6, 12, 23, 34, 41, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Nemo-Me-Impune-Om.” Red at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Huwag nang masyadong pakaisipin ang mga taong pinautang mo na hindi nagsipagbayad, magkakasakit ka lang. Tutal malapit na ang Holy Week, patawarin mo na lang sila at wag na muling pautangain. Mapalad ang 9, 17, 19, 24, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arjuna-Om.” Lilac at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Paikot-ikot lang ang kapalaran. May suwerte, upang pagkatapos nito ay tag-alat naman. Sa ganitong katuturan ng buhay, mahalagang mag-ipon. Kapag marami kang savings, ikaw ang magiging panginoon ng iyong mga kapitbahay at mga kamag-anak. Mapalad ang 5, 14, 18, 27, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gosvami-Om.” Gray at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag isentro ang isipan sa masikip na sirkulo ng mga kamag-anak at kapamilya. Maaari kang lumabas ng bahay at magpunta sa malayong lugar. Sa ganyang paraan, nilalawakan mo ang iyong mundo, magtatagumpay ka at magiging maligaya. Mapalad ang 1, 19, 25, 31, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Gosvami-Om.” Green at violet ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Hindi mo alam kung bakit ka laging napapaaway? Mayabang ka kasi at ma-pride. Tularan mo ang dagat, mas mababa sa bundok. Ibig sabihin, kapag nagpakumbaba, lalo kang magtatagumpay at sasagana. Mapalad ang 3, 9, 13, 25, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Credo-Ut-Intelligam-Om.” Yellow at white ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sipag at talino ang sikreto ng ligaya. Sa pinansyal, ibuhos ang lahat ng lakas upang kumita ng maraming-maraming pera. Sa pag-ibig, kung higit mong inuunawa ang sitwasyon at ang damdamin ng iyong kasuyo, mas magiging payapa ang isipan. Mapalad ang 5, 8, 18, 27, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bis vivit qui bene vivit.” Gray at pink ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Pagkain at makulay na kapaligiran ang magbibigay ng suwerte. Maghain sa hapag-kainan ng mga prutas na may ibat-ibang kulay. Ang mga bagay na yan ang magpapalakas ng libido at enerhiya upang mas madaling masagap ang magandang kapalaran. Mapalad ang 3, 6, 26, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Colors are the smiles of good fortune.” Red at gold ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Dasal, pagmumuni-muni at katahimikan ang susi upang lumigaya. Naranasan mo na bang hindi kumibo ng isang araw? Ngayong malapit na ang Holy Week gawin mo yan at makikita mo, lalakas ang iyong “inner power.” Mapalad ang 7, 13, 23, 34, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Per-Aspera-Ad-Astra.” Green at brown ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag masyadong “i-idolize” ang minamahal, kapag iniwan ka niya, ikaw rin ang masasaktan. Bukod sa relasyon, may iba pang dahilan ang buhay – pera! Pahalagaan nang higit sa pag-ibig ang salapi upang higit kang umunlad at lumigaya. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Vid-Hunan-Vid-Hunan-Om.” Green at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa negosyo, umpisahan nang mangalakal sa ibat-ibang lugar. Sa pag-ibig, paghandaan ngayon pa lang ang summer vacation sa Palawan. Mapalad ang 5, 14, 27, 32, 41 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Nulli-Secundus-Aum.” Silver at gray ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi mo ba napapansin, sa umpisa lang tama ang iyong ginagawa pero sa bandang huli, pagluha lang at kabiguan ang iyong napapala. Upang makamit ang “inner peace” at “true happiness,” lumapit ka kay Lord at maghanap ng kasuyong Libra. Mapalad ang 1, 9, 28, 37, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Aum.” Green at gold ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Paikot-ikot lang ang pangyayari, sa kabiguan din nauuwi ang lahat, habang kusang nangyayari ang nakatakda. Mas mainam pa na huwag ka nang magplano at magpatupad upang hindi ka mabigo. Kung ano ang ginagawa mo sa ngayon, pagbutihin mo na lang! Mapalad ang 7, 16, 24, 33, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Just go with the flow!” Lilac at purple ang buenas