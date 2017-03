Wala ng GF, Wala pang Trabaho (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Arjay ng Bayugo, Meycauyan, Bulacan

Problema:

1. Ako po ay isinilang noong April 2, 1990. Ang problema ko na gusto kong sanang ikonsulta ay kung kailan ako magkaka-girlfriend at magkakatrabaho. Tapos po ako ng BS Marine Transportation pero simula nang grumadweyt ako ay walang kaugnayan sa kurso ko ang nakukuha kong trabaho kaya hindi rin ako nagtatagal at nagre-resign ako.

2. Kaya sana po matulungan n’yo ako na magbago ang aking kapalaran at sana sa taong ito ay magkaroon na ako girlfriend at trabaho na may kaugnayan sa natapos kong kurso. Sana suwertehin na ako ngayong taong ito ng 2017.

Umaasa,

Arjay ng Bulacan

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Aries (Illustration 2.) ang nagsasabing kapag nasa barko ka na ay isang babaeng isinilang sa zodiac sign na Sagittarius ang iyong makikilala. Ang babae na itong ang posibleng maging una at huling magiging girlfriend mo hanggang sa tuluyang mapangasawa.

Numerology:

Ang birth date mong 2 ang nagsasabing isang babaeng isinilang sa petsang 7, 16 o kaya’y 25 ang darating sa iyong buhay habang ikaw ay nasa ibayong dagat. Kapag may ganitong birth date ng babae na dumating, sunggab ang dapat upang hindi na siya makaalpas pa at nang magka-girlfrend ka na at tuluyang makapag-asawa.

Luscher Color Test:

Upang patuloy na gumanda ang iyong kapalaran, lagi kang magsuot ng kulay na pula at berde. Sa nasabing kulay ay tuloy-tuloy ang dating ng suwerte at magandang kapalaran.

Huling payo at paalala:

Arjay, ayon sa iyong kapalaran, dininig ng tadhana ang iyong dalangin dahil sa Agosto ay magsisimula na ang iyong suwerte at magandang kapalaran. Sa nasabing panahon makapaga-abroad ka. Sa pagbabarkong ito mo makikilala ang isang babaeng may initial na E.M. Ang babae na ngang ito ang iyong unang magiging girlfriend at sa bandang huli ay tuluyang makakasama sa pagbuo ng isang maligaya at panghabambuhay na pamilya.

