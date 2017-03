Sikat na male celebrity naging mainitin ang ulo, nahawa na sa kamalditahan ng dyowa By Cristy Fermin Bandera

SA isang malaking umpukan ng mga taga-showbiz ay biglang nagbalik ang kuwento tungkol sa patagilid na kasupladuhan ng isang pamosong male personality. Shocking Asia rin ang tropang napagdiskitahan niya nu’ng minsang dumayo ang mga ito sa kanyang housing authority. Natural, dahil pumayag naman siyang gawin ang interbyu sa kanyang condo unit ay inisip ng grupo na siguro, para mas gumanda ang interbyuhan ay puwedeng bagu-baguhin ang mga kagamitan niya sa sala, tutal naman ay ibabalik din nila ang pagkakaayos nu’n pagkatapos ng interbyuhan. Pero kuwento ng aming source, “Nalokah silang lahat dahil nu’ng dumating sa unit si ____ (ang pamosong aktor) galing sa taping niya, e, biglang sumimangot nang matindi ang guy, as in, nagalit siya sa nakita niyang ayos ng unit niya. “Nagsabog ang lalaking personalidad, nagpahalata siya na hindi niya nagustuhan ang pakikialam kuno ng team sa ayos ng sala niya. Simangot talaga siya to-the-max, kaya hindi tuloy malaman ng grupo kung ano ang gagawin nila,” simulang kuwento ng aming source. Naisip na lang ng tropa na sila naman ang nagkulang, hinintay na lang sana nila ang male personality, bago nila iniayos ang unit para sa panayam. “Hingi na nang hingi ng sorry sa kanya ang team, pero hindi pa rin siya nagbababa ng boses, pinatawagan pa niya ang executive producer ng talk show, gusto raw niyang bigyan ng leksiyon ang tropa. “Ganu’n nga ang nangyari, kuda siya nang kuda nu’ng kausap na niya ang EP ng show, bakit daw ganu’n, bakit daw kailangang sirain ang ayos ng unit niya? “Wala namang nasirang gamit niya, ni-rearrange lang naman ang ilang vase at upuan, pero nagalit na agad si sir! Isa lang ang naisip ng tropa, nahawa na rin ng kamaldituhan ang guy sa girlfriend niya. “Nag-bonding na ang ugali nila, napakalakas talaga ng influence ng babaeng ‘yun! Aaaaaawwwwwww!!!!” pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, alam na! May iba pa ba? Go na sa panghuhula!

