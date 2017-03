Tambalang Glaiza-Marx agaw-eksena sa Encantadia

MALAKAS ang driving force ng pagmamahalan sa mundo ng Encantadia lately.

Kung love is sweeter the second time around ang peg nina Hara Danaya (Sanya Lopez) at Aquil (Rocco Nacino), iba naman ang kina Pirena (Glaiza de Castro) at Azulan (Marx Topacio) o mas kilala bilang AzPiren.

Iba kasi ang kilig na hatid nila sa mga manonood kahit na madalas ay away-bati ang pagsasama nila. Recently nga, pakiramdam ng mga Encantadiks iba na ang ihip ng hangin dahil parang nahuhulog na ang loob nila sa isa’t isa. Ito na nga kaya ang simula ng isang natatanging pagmamahalan?

Nakahanap na nga kaya ng katapat si Pirena at si Azulan na kaya ang magpapalambot sa bato niyang puso? Siguradong pati ang GF ni Maex na si Bb. Pilipinas-Universe Maxine Medina ay excited na. Abangan lahat ng ‘yan at iba pang mga pasabog na eksena sa Encantadia gabi gabi after 24 Oras sa GMA.

q q q

Ngayong Sabado ng umaga, isa na namang masarap na chikahan at cooking session ang magaganap sa favorite n’yong morning show na Sarap Diva sa GMA 7.

Makakasama ng Asia’s Songbird na si Regine Velasquez sa espesyal na episode na ito ang Kapuso leading lady na si Carla Abellana na may mga baong sorpresa para sa kanyang mga fans. Makakasama rin nila ang mga Kapuso stars na sina Tetay, Enrico Cuenca at MJ Tam na siguradong magpapasakit ng inyong panga sa katatawa.

Bukod sa nakakaaliw na kwentuhan at nakaka-inspire na kantahan, may bonggang showdown din sa rampahan ang mga bisita ng Songbird.

At kung wala pa kayong naiisip na iluluto ngayong tanghalian at hapunan, abangan ang special dish na ihahain ni Carla para sa tropa ni Regine!

Isa na namang masayang Sabado morning ang ipatitikim ni Regine at ng kanyang mga makukulit na bisita sa Sarap Diva after Maynila kaya huwag na huwag kayong aabsent!

q q q

“Puno ba kamo?” It will truly be one full, full, full house tonight with Asia’s Songbird Regine Velasquez-Alcasid this Saturday.

Para sa milyun-milyong miyembro ng AlDub Nation, makikigulo sa Full House Tonight ang mga bida ng Destined To Be Yours na sina Alden Richards at Maine Mendoza.

Makikugulo rin si superstar chairman Nura Onor. Bukod diyan hindi n’yo kakayanin ang duet-biritan nina Regine at Mahal, ang paandar nina Gloc-9 at Sinon “Rogelia” Loresca, at ang kalokang palaro with the cuties of One Up.

Kasama pa rin siyempre sina Jerald Napoles, Dax Martin, at ang Team Full House with Miguel Tanfelix at Bianca Umali, Philip Lazaro, Boobay, Kim Idol, Teri Gian at Joross Gamboa.

Full na full, di ba? Kaya huwag na huwag palalampasin ang isa na namang riot na episode ng Full House Tonight ngayong Sabado pagkatapos ng Magpakailanman sa GMA 7.