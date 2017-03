Maine sandamakmak na ang mga negosyo, may gas station, food chain at coffee shop By Jun Nardo Bandera

MALIHIM si Maine Mendoza sa kinapupuntahan ng kinikita kumpara sa ka-loveteam na si Alden Richards. Kung bukas sa publiko ang pagkakaroon ng Pambansang Bae ng Concha’s Café sa Tagaytay at sa tapat ng Il Terrazo sa Tomas Morato, Q.C. sa fans ng Phenomenal Star nalalaman ang investments niya. Ayon sa fans ni Meng, una siyang nagkaroon ng gas station sa Sta. Maria, Bulacan. Hindi lang nabanggit kung solo niya ito o kasosyo ang pamilya. Lumutang din ang umano’y pagkakaroon niya ng branch ng food chain na kanyang ineendorso. Ang latest investment umano ni Maine ay isang branch ng coffee shop. May picture pa ngang nakuhanan ang fans at anila ay sa Sta. Maria, Bulacan din ang lokasyon nito. May kaya na ang pamilya ni Meng nang madiskubre sa showbiz. Pero ngayon ay solong-solo na niya ang kinikita niya sa lahat ng kanyang showbiz commitments. Mas lalong nadagdagan ang kita ng Phenomenal Star ngayong may daily series na siya sa GMA, ang Destined To Be Yours nila ni Alden na patuloy pa ring sinusubaybayan ng milyun-milyong miyembro ng AlDub Nation. Promise nina Maine at Alden, mas marami pang kilig moments na mapapanood ang Kapuso viewers sa kanilang primetime series kaya huwag na huwag nang bibitiw ang kanilang mga supporters gabi-gabi pagkatapos ng Encantadia sa GMA Telebabad.

