Kasalang Jolo-Jodi nakasalalay sa magiging desisyon ng korte

By Cristy Fermin Bandera

NAGDIWANG ng kaarawan nu’ng isang araw si Vice-Governor Jolo Revilla. Isang emosyonal na mensahe ng pagbati ang ipinost ng kanyang ama sa FB. Proud na proud ang nakakulong na si Senador Bong Revilla sa anak nito. Lumaki nga naman at nagkaisip si VG Jolo na kinagisnan na niya ang serbisyo-publiko. Maliliit pa silang magkakapatid nu’n pero nasasaksihan na nila na punumpuno ng mga Caviteño ang kanilang bakuran dahil sa panghihingi ng tulong sa kanilang amang gobernador. Nakita niya ‘yun, isinapuso niya, kaya sa kanilang magkakapatid ay siya ang talagang sinserong pumasok sa mundo ng pulitika. Siya ang sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang. Sa kanyang selebrasyon ay maraming naghanap kay Jodi Sta. Maria, ang kanyang karelasyon, pero parang si Mayor Lani Mercado ang sumagot kung bakit wala du’n ang kanyang girlfriend. Sa mensahe ng mayora niyang mommy ay sinabi nito na sana’y makatagpo siya ng babaeng mamahalin niya at magmamahal sa kanya nang lubos. ‘Yun na ‘yun! Wala nang kailangan pang ipaliwanag. Minsan na silang nagkalayo pero muling naayos ang kanilang problema. Maraming umaasa na sa altar na hahantong ang kanilang relasyon pero mukhang hindi pa rin pala. Hanggang ngayon ay may problema pa rin sa panig ni Jodi, hindi pa napapawalang-bisa ang kasal nila ni Pampi Lacson, kahit pa may kani-kanyang buhay na sila ngayon.

