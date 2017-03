Kim, Gerald loyal kina Xian at Bea, imposible nang magbalikan By Ervin Santiago Bandera

BAGO sila mapanood sa kanilang bagong serye na Ikaw Lang Ang Iibigin, magtatambal muna sina Kim Chiu at Gerald Anderson sa isa na namang espesyal na episode ng Maalaala Mo Kaya ngayong Sabado ng gabi. Gaganap sila bilang magkasintahang paglalayuin ng tadhana at muling paglalapitin sa panahong ang isa ay may pamilya na. Una pa lamang nasiliyan ni Bernard (Gerald) si Cze (Kim) ay na-love at first sight na ito. Sa mura nilang edad ay naging secret admirer ni Cze si Bernard at walang humpay niya itong pinadalhan ng love letters. Kalauna’y pormal silang ipakikilala sa isa’t isa hanggang sa mabuko ni Cze na si Bernard ang kanyang masugid na manliligaw. Susuyuin pa rin siya nito hanggang sa sila ay maging magkasintahan. Naging masaya naman ang takbo ng kanilang pagsasama hanggang sa pinetisyon si Bernard ng kanyang ama sa States. Noong una’y sinubukan pa nilang ituloy ang kanilang relasyon pero nawalan sila ng komunikasyon at tuluyan na ring nawalan ng pag-asa si Cze na maayos pa nila ito. Sa paglipas ng panahon, makikilala ni Cze si Rico (Edgar Allan Guzman) at mabubuntis siya nito. Nagpasya ang kanilang mga magulang na sila ay ipakasal, pero ilang linggo bago ang kanilag pag-iisang dibidb ay babalik si Bernard sa buhay ni Cze. Matuloy pa kaya ang kasal nina Cze at Rico? May pag-asa pa bang magkabalikan sina Cze at Bernard? Makakasama din sa MMK episode na ito sina Eva Darren, Jong Cuenco, Gigi Locsin, Daisy Reyes, Myel de Leon, Avery Balasbas at Yogo Singh, sa direksyon ni Dado Lumibao at sa panulat nina Akeem Del Rosario at Arah Jell Badayos. Ang MMK ay pinamumunuan ng Star Creatives COO na si Malou Santos.

Maantig sa mga kwentong hatid ng longest-running drama anthology sa Asya, ang MMK, tuwing Sabado ng gabi after Your Face Sounds Familiar Kids sa ABS-CBN. Samantala, naniniwala kami na mukhang imposible na ngang magkabalikan sa tunay na buhay sina Kim at Gerald dahil kitang-kita naman na happy na sila sa kani-kanilang buhay ngayon. Nauna nang sinabi ni Gerald na pumayag sila ni Kim na buhayin muli ang tambalang Kimerald dahil mahal nila ang kanilang mga fans. Regalo raw nila sa kanilang mga loyal supporters ang paggawa nila uli ng teleserye at ito ngang episode nila sa MMK. Hindi man umaamin, marami ang naniniwala na magdyowa na sina Gerald at Bea Alonzo, at halatang-hatala naman na super in love ang dalawa sa isa’t isa, base na rin sa mga litrato nila sa social media. Si Kim naman ay maligaya na sa piling ng kanyang rumored boyfriend na si Xian Lim. Kahit na nga hindi ma magka-loveteam ang dalawa ay sinisiguro nila na meron pa rin silang panahon sa isa’t isa. Pinatunayan kamakailan ni Xian ang wagas na pagmamahal kay Kim noong nakaraang Valentine’s Day nang akyatin nila ang Mt. Pinatubo bilang bonding moment nila. Bukod dito, nagkasama rin ang dalawa kamakailan nang yayain ni Xian si Kim sa isang motocross kung saan talagang nag-enjoy ang Chinita Princess.

