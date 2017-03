Horoscope, March 17, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Katulad ng hindi maipintang panahon, “kulimlim na maaraw,” ganoon din ang iyong isipan— magulo. Pero may isang dapat kang gawin at pagkaabalahan, ang mga bagay na may kaugnayan sa pagpapayaman. Mapalad ang 6, 19, 28, 27, 38, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Green at yellow ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pinansyal, dumalo sa mga gawaing pampulitikal at panglipunan dahil doon ka magkakapera. Sa pag-ibig, isang Sagittarius ang lihim na may pagnanasa sa iyo, wag ka nang umiwas pa, isang nakakikilig na relasyon ang mabubuo. Mapalad ang 3, 18, 21, 24, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Name-Narada-Name-Nirayana.” Pink at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pinansyal, wag kang umasa sa puhunan na hindi naman sa iyo. Dumiskarte ng sariling pagkakakitaan. Sa pag-ibig, huwag iasa sa iba ang kaligayahan ng iyong kasuyo. Mapalad ang 6, 3, 22, 28, 33, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare-Rama.” Lilac at violet ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Wag pansinin ang mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Sa pinansiyal, ipagpatuloy ang pagko-concentrate sa gawaing pagkakaperahan. Sa pag-ibig, impluwensiyahan na rin ang kasuyo na maging mukha salapi. Mapalad ang 5, 17, 19, 27, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Pad-Me-Om.” Gry at gold ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Ngayon palang umpisahan mo nang i-practice ang diwa ng Holy Week. Magtago muna sa isang tahimik at malapit sa nature na lugar. Sa ganyang paraan, kusang mawawala ang lahat ng iyong problema at magkakaroon ka ng peace of mind. Mapalad ang 2, 7, 16, 27, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Shiva-Om-Durga!” Green at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Upang hindi ka mahirapan sa kasalukuyang sitwasyon pabayaan mo lang na mangyari ang lahat ng iyan. Sabi nga, “Just go with the flow.” Sa ganyang paraan liligaya ka. Mapalad ang 1, 10, 28, 32, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Salva-Me-Om.” Red at purple ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa pag-ibig, upang magtagumpay mas mahalaga na sabihin mo ang iyong nararamdaman kaysa sa kung ano-ano ang iniisip mo. Sa pinansyal, ay ganoon din, sa puso mo tirahin ang iyong prospect. Mapalad ang 5, 18, 22, 32, 39, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Om-Purana-Om-Padma.” White at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sa pinansiyal, higit na kikita ng malaking halaga kung uutuin ang kliyente sa pamamagitan ng matatamis na salita. Sa pag-ibig, mamayang hapon, uwian ang kasuyo ng pagkaing masarap, matamis at malamig. Mapalad ang 6, 9, 27, 39, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Kada-Bra!” Purple at maroon ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa tulong ng isang kaibigang Sagittarius, may magandang kapalarang makakamit. Sa pinansiyal, isang Sagittarius din ang lulutas ng iyong prolema. Sa pag-ibig, aalialigid ang isang Aries na noon pa may pagnanasa sa iyo. Mapalad ang 6, 14, 25, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Red at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi fairy tale ang buhay kaya wag umasa sa biglang suwerte at sa mga napapanood na telenobela sa mga telebisyon. Sa pinansiyal, kailangang magtrabaho upang magkapera at sa pag-ibig, kailangang magmahal upang mahalin ka rin. Mapalad ang 3, 9, 29, 34, 42, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Vendurya-Tagata-Om.” Magenta at pink ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Disiplina ang magpapaunlad at magpapaligaya sa relasyon. Wag abusuhin ang katawan sa mga gawaing wala namang kabuluhan. Hahaba ang buhay kung iingatan ang kalusugan habang patuloy na nagmagmamahal. Mapalad ang 7, 17, 29, 34, 38 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Minna-Om-Galla.” Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Isa-isang babalik sa alaala ang mga nakaraan. Hindi ka dapat maalarma, ito ay nagsisilbing paalaala lamang ng unconscious self na ang nakaraang pagkakamali ay hindi mo na dapat pang ulit-uliting gawin sa ngayon. Mapalad ang 4, 19, 20, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dhipana-Om-Bodhana.” Violet at blue ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa pinansyal, wag panghinayangan ang nakaraang mga pagkalugi. Sa iyong mga pagkamamali, matututo kang magkuripot hanggang sa yumaman ka na rin. Sa pag-ibig, matapos ang tampuhan, bati na naman kayo ng kasuyong sumpungin. Mapalad ang 2, 7, 27, 34, 40, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Gray at gold ang buenas.