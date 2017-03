Sa tomboy itinakda (2)

Sulat mula kay Cha ng Luyag, Carmen, Cebu City

Problema: 1. May lihim akong karelasyo na tomboy sa ngayon, ang problema may isa pa po akong boyfriend pero hindi ko siya masyadong mahal, lalaki po siya pero ang mas mahal ko talaga ay itong t-bird. Naisipan kong sumanggi sa inyo upang itanaong kung posible kayang magsama kami ng karelasyon kong tomboy habang buhay, dahil sa ngayon ay inaaya nya na ako na mag-live in na daw kami.

2. Sino ba sa kanila ang talagang dapat kong piliin, upang magkaroon ako ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya? July 31, 1991 ang birthday ko at October 30, 1989 naman yong tomboy at March 9, 1990 naman ang birthday ng boyfriend kong lalaki.

Umaasa,

Cha ng Cebu City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Leo (Illustration 2.) ang nagsasabing matapos mawala ang dalawang ka-relasyon mo sa ngayon sa taong 2019, isang parang babae ang darating pero tomboy din na isinilang sa buwan ng Disyembre, ang magiging ka-relasyon mo at sa bandang huli siya na rin ang iyong makakatuluyan.

Numerology:

Ang birth date mong 31 ay nagsasabing ang parang babae na ito na isa ring tomboy na makakatuluyan mo at makakasama habang buhay ay nagtataglay ng birth date na 4 o kaya’y 22.

Luscher Color Test:

Upang magtuloy-tuloy ang suwerte matapos na mabigo sa dalawang ka-relasyon mo ngayon, lagi kang magsuot ng kulay na dilaw. Sa nasabing kulay, matapos ang kabiguan, puro na tagumpay at maligayang relasyon ang magiging hatid ng mga pangyayari.

Hulingpayo at paalala:

Cha ayon sa iyong kapalaran, wala sa dalawang karelasyon mo sa ngayon ang iyong makakatuluyan, sa halip, sa taon ding ito ng 2017 kapwa sila mawawala sa iyong piling, upang pagkatapos mabakante ang puso ng mahigit isang taon, sa 2019, lulutang ang isang akala mong magandang babae at propesyonal pero tomboy din pala na may itinitial na D. A. na sa umpisa ay magiging kaibigan mo siya pero habang nagtatagal higit pa sa pagiging magkaibigan ang patutunguhan ng inyong relasyon hanggang sa tuluyan na kayong magsama sa iisang bubong, at tulad ng nasabi na, kayo na rin ang itinakda ng kapalaran, upang bumuo ng isang maayos din naman at pang habang buhay ng pamilya.

