Hashtag Nikko nagka-trauma sa PBB House 'Parang nahihiya po akong makipag-usap sa mga tao!' By Julie Bonifacio Bandera

SINUGOD ng fans ang 6th Big Placer sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7 and Hashtag member na si Nikko Natividad pagkatapos niyang mag-judge sa 4th Parade of Lights sa Tanauan, Batangas last Saturday. Sa stage pa lang ay inakyat na si Nikko ng fans para magpapiktyur. Mabuti na lang at nandoon ang manager ni Nikko, ang TV and radio host na si Jobert Sucaldito na nakiusap sa fans na sa ibaba na lamang ng stage magpiktyuran. Any moment kasi ay baka bumagsak ang stage at mapahamak pa silang lahat. Pagbaba ng stage, sinalubong na si Nikko ng crowd kaya naipit siya. Mabuti na lang at may lumapit sa kanya at isinakay sa parang mobile car kasama si Kuya Jobert. Pansamantalang dinala si Nikko sa lobby ng Municipal Hall habang naghihintay sa sasakyan niya. Dito ay nakakwentuhan namin ang dating PBB housemate. Mabuti na lang at naka-recover na siya sa “trauma” niya sa crowd. Paglabas pala ni Nikko ng Bahay Ni Kuya ay nagkaroon siya ng depression symptoms at adjustment disorders. “Siguro po dahil nag-a-adjust ‘yung katawan ko sa paligid kasi siyempre sa tagal kong pumasok sa loob, dalawang buwan din, biglang nabigla ang katawan ko dahil trabaho agad. Wala pang 24 hours pumasok na ako sa trabaho at over thinking din,” paliwanag ni Nikko. Sa palagay ba niya kaya siya nagkaroon ng ganitong pakiramdam ay dahil sa tagal niya sa loob ng PBB house kung saan walang masyadong ginagawa kundi matulog, gumawa ng task at wala rin daw silang nakakausap na tao. “Two months kayu-kayo lang ang nagkakakita. Walang cellphone, wala kang balita sa outside world. So, paglabas mo mabibigla ka sa mga malalaman mo lalo na sa akin na, siyempre nagtatrabaho. Tapos biglang balik sa work. Nag-adjust ‘yung isip ko sa paligid, sa tao.” Napansin daw niya ‘to pag-uwi niya ng bahay nila at kinahapunan pumasok siya sa It’s Showtime. Naging iritable na raw siya at parang ayaw niya munang kinukulit siya ng mga tao. “Tapos nahihiya rin po ako sa tao makipag-usap. Saka po kapag marami ng tao, doon po ‘yun ‘yung pakiramdam na gusto kong magkumot dahil hindi siguro ako sanay sa maraming tao nga. Dahil nasanay na ako sa loob. So, nag-a-adjust po,” lahad niya. Nakapag-adjust naman daw agad siya kaya back to normal na ang pakiramdam niya ngayon.

