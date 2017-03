Bagitong male personality, kilalang beking celebrity may sex video raw By Cristy Fermin Bandera

ILANG ulit nang nagiging laman ng mga pitik-bulag (blind item) ang isang bagitong young male personality. Ayon sa kuwento ay siya ang pinagkakaabalahan ngayon ng isang popular na gay personality. Sinusustentuhan kuno ng becki ang young male personality, spoiled daw ang bagets sa kanya, ginagastusan daw ng becki ang mga kapritso ng bagets. Galit na galit ang kampo ng bagitong young actor, napakaaga raw naman para sirain ang mga pangarap ng bagets na nagpakahirap naman bago narating ang suwerteng hawak niya ngayon, kilala ang pamilya ng young male personality sa kanilang bayan. Kuwento ng aming source, “OA naman ang mga kuwento! Hindi naman nagdarahop ang family ng bagets para gumawa siya ng ganyan! Nangarap lang namang makilala ang bagets, paghihirapan niya ‘yun, in fact, pinaghirapan na nga niya ‘yun nu’ng sumali siya sa isang talent search. “Huwag naman sanang ganyan, pumarehas naman sana sila, bigyan naman sana nila ng chance ang bagets na nangangarap lang naman,” kuwento ng aming impormante. Kung ang pamilya raw ng bagets ang masusunod ay ayaw nilang pumasok sa showbiz ang bagets. Alam na raw kasi nila ang mangyayari, siguradong kung anu-anong kuwento ang palalabasin ng iba tungkol sa kanya, na nagaganap na nga ngayon. Balik-chika ng aming source, “O, di ba, may kuwento na ngang kumakalat ngayon na may sex video raw sila nu’ng sikat na gay personality? “Meron ding nagkuwento na dati na raw siyang nagpapalipat-lipat sa maraming becki sa kanilang probinsiya. Naku naman, para lang siya siraan para maudlot ang mga dreams niya, e, dumating na sa ganyang point ang mga naninira diyan!” napapailing na lang na kuwento ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, siguradong kilala n’yo na kung sino ang bagitong young male personality na ito. Umaalun-alon ang kanyang name.

