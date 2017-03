Singer-actress, controversial actor inatake ng kaelyahan, nagtikiman

MATAGAL nang nangyari ang kuwentong ito, dekada na ang nakararaan, pero hihilahin ka pabalik sa nakaraan kapag nakikita mo ang mga pangalang sangkot sa istorya. Isang kilalang singer-actress at isang popular na aktor ang mga bumibida sa kuwentong ito. Nagkita lang sila sa lobby ng isang malaking network na pareho nilang pinagtatrabahuhan pagkatapos ng isang variety show. Hinihintay ng dalawang personalidad ang kanilang mga sundo nang magkatinginan sila at magbeso. Napakasimple lang ng naganap na eksena. Ang tanong ng singer-actress sa aktor, “Saan ang lakad mo after the show?” Wala naman sa sariling sagot ng aktor, “Wala! Kahit saan, ikaw?” ‘Yun lang ang naging usapan nila, ganu’n lang kasimple, pero ang simpleng kumustahang ‘yun ay nauwi sa isang pribadong kuwarto. Wala lang, trip-trip lang, lumipad sila sa kaligayahan nu’ng mismong pagkakataong ‘yun. Pinauwi na lang ng singer-actress ang kanyang driver at ang aktor naman ang nagmaneho ng kanyang kotse, magkikita na lang sila ng kanyang driver pagkatapos nang ilang oras, ganu’n ang kasunduan. Nag-check-in sila sa isang kilalang hotel , ang lalaki ang kumuha ng room, waiting naman sa kanyang car ang girl. Naganap ang isang napakainit na pagtutuos sa pagitan ng singer-actress at ng aktor. Pagkatapos ng kanilang milagro ay ihinatid ng aktor ang babaeng personalidad sa bahay nito, parang wala lang, parang nagtampisaw lang sila sa kaligayahan dahil ‘yun ang trip nila. Parehong kontrobersiyal ngayon ang dalawang personalidad. Ang babae ay inaaway ng girlfriend ng kanyang karelasyon, samantalang ang lalaki naman ay walang kadala-dala at tuluy-tuloy pa rin sa kanyang bisyo na palaging naglalagay sa kanya sa alanganin, tomador pa rin ang male personality. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo ang dalawang popular na personalidad na ito, pramis!

