Hamon kay Yen: Ibuyangyang na ang kaseksihan, wag mahiya!

HINIHIMOK ng marami si Yen Santos na i-reinvent ang sarili upang lumabas ang kanyang sex appeal, huh! Baka raw kasi ito ang kailangang gawin ng dalaga para mas lalo pang umalagwa ang kanyang career. Kahit kasi nabigyan na ng magagandang breaks sa TV, bakas pa rin kay Yen ang pagiging mahiyain at simpleng aktres. Pero huwag ka, sa kanyang Instagram account, nailalabas niya roon ang kanyang kabilang mundo sa pamamagitan ng pagpo-post ng kanyang sexy photos. Isang napakalaking blessing ang dumating sa career ni Yen dahil ngayon nga ay siya naman ang magiging leading lady ni Piolo Pascual, ito’y sa pelikulang “Northern Lights: A Journey To Love.” And take note, pumayag talaga siyang makipaghalikan at magkaroon ng love scene kay Papa P. Siyempre, marami ang naghahangad na maikama ang magaling na aktor kahit sa TV o movie man lang. Ilang female stars na ang umamin na isa sa mga nasa bucket list nila bilang aktres ay ang makatrabaho ang nag-iisang Piolo Pascual. Pero butata silang lahat dahil ang baguhang si Yen nga ang napiling kapareha ni Piolo sa biggest love story ng 2017. Kung ganda rin lang ang labanan, di hamak na may laban naman si Yen sa ibang female stars diyan. Kaya naman itapon na lahat ng aktres ang hiya niya’t ipangalandakan ang maalindog niyang karisma, huh!

