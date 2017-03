Jake Cuenca nabundol ng truck sa MOA; bali ang buto sa kamay, tinahi ang baba

BALI ang dalawang buto sa kamay at tinahi ang bahagi ng baba ni Jake Cuenca matapos mabangga sa truck habang nagbibisekleta sa Mall Of Asia Grounds kaninang umaga.

Mabilis na isinugod ang Kapamilya actor sa ospital ng kanyang driver kaya agad itong nabigyan ng first aid treatment.

Ayon sa kuwento ng tatay ni Jake na si Juanto Cuenca, bigla na lang daw huminto ang isang truck sa harapan ni Jake habang sakay ng kanyang bike at huli na nang makapreno ang aktor.

“Si Jake kasi every morning, he trains for Ironman sa MOA. Biglang nagpreno ang isang malaking truck and he did not have time to break, so tinamaan niya yung truck. Dumiretso siya sa ospital. Nasa emergency room siya, nasa trauma,” sabi ni G. Juanto sa panayam ng ABS-CBN.

Habang isinusulat namin ang balitang ito ay naka-confine pa rin sa ospital si Jake. Dagdag na detalye pa ng kanyang tatay, “Yung driver niya mismo [ang nagdala sa kanya sa ospital] because there were no ambulances on site. Sa Medical City, that’s where he is now. Meron siyang two broken bones on the hand.

“He had to have stitches in his chin. They are still continuing with the tests kung ano pa ang damage sa kanya,” anito.

Sa nakita naming mga litrato ni Jake habang ginagamot sa ospital, halatang “in pain” ang binata.

Halos araw-araw nagbibisikleta ang aktor bilang bahagi ng training para sa ginagawa nilang serye nina Gerald Anderson at Kim Chiu, ang Ikaw Lang Ang Iibigin sa ABS-CBN, kung saan gaganap silang mga triathlete.