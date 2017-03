Naghahanap ng boyfriend (2)

Sulat mula kay Pauline ng Subang, Mandaue City, Cebu

Problema:

1. Nagtataka ako sa aking sarili kung bakit maganda naman ako, pero umabot ako sa edad na 33 na sa darating na March 25, hanggang ngayon ay hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Maganda naman ang career ko sa ngayon dahil nagta-trabaho ako bilang accountant sa isang lending company, ang kaso maganda nga ang career ko pero hindi naman maganda ang love life ko.

2. Minsan tuloy naiiisip kong tatandang dalaga na yata talaga ako habang buhay, jaya naisipan kong sumangguni sa inyo upang itanaong kung magkapag-aasawa pa kaya ako at kung may roong lalaking itinakda sa akin ang kapalaran ay kailan ko kaya siya makikilala at ano ang palatandaan? March 25, 1984 ang birthday ko.

Umaasa,

Pauline ng Mandaue City

Astrology:

Ang zodiac sign mong Aries (Illustration 1.) ang nagsasabing isang lalaking isinilang sa zodiac sign na Sagittarius ang iyong makikilala sa buwan ng Oktubre sa taon ding ito ng 2017, bibilis ang mga pangyayari bago mag-Christmas 2017, magiging magkasintahan na kayo, upang pagsapit ng taong 2018 sa buwan ng Mayo tuloy-tuloy na ding maganap ang inyong pagiisang dibdib.

Numerology:

Ang birth date mo namang 25, ay nagsasabing ang lalaking magiging boyfriend mo at mapapangasawa ay medyo kayumanggi ang kulay ng balat at hindi kagandahang lalaki pero malaki at maskulado ang pangangatawan na isinilang sa petsang 4, 13, 20, o kaya’y 29.

Luscher Color Test:

Sa pagdating ng nasabing lalaki, siya ay nakausot ng kulay puti o kaya’y asul na damit, habang ikaw naman ay nadilaw o kaya’y naka-pink.

Hulingpayo at paalala:

Pauline ayon sa iyong kapalaran magiging mahalaga sa iyong love life ang taong ito ng 2017 lalo na sa pagpasok na pagpasok ng buwan ng Oktubre. Sa panahong ito mo makikilala ang isang lalakin may initial na A. E. kasabay ng nalalapit na Todos Los Santos at Kapaskuhan, mabubuo ang isang mainit at masayang pagmamahalan, na pagsapit ng taong 2018, sa buwan ng Hunyo sa edad mong 34, mauuwi ang inyong relasyon sa pagpapakasal na ang nasabing pag-iisang dibdib ay tuluan na ring hahantong sa pagbuo ng isang simple, pero mayasa at pang habang buhay ng pagmamahalan.

