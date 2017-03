Male celebrity pinatunayang mukhang pera, walang isang salita By Cristy Fermin Bandera

LALONG luminaw ang mga kuwento ng pagiging materyoso ng isang kilalang male personality dahil sa pagkaudlot ng proyektong nakahanda na pero hindi nga matutuloy dahil sa hinihinging talent fee ng aktor. Napakahaba pala ng pinagdaanang senaryo ng kuwento, nagpatumpik-tumpik pa ang aktor nu’ng una, pero nauwi rin ‘yun sa hinihingi niyang talent fee para sa proyekto. Pinaasa niya ang maraming tao, lalo na ang female personality na dapat sana’y kasama niya, maraming naiinis ngayon sa kilalang male personality. Kuwento ng aming source, “Nu’ng una siyang kausapin ng production tungkol sa project, e, very enthusiastic pa siya! Tuwang-tuwa pa siya, ang ganda-ganda raw nu’n! Gagawin daw niya ang movie, hindi raw nila pag-uusapan ang presyo! “So, ipinagawa na nga ang script na bagay sa buhay nilang dalawa nga-yon ng leading lady niya, kasado na ang lahat, pinaghandaan na rin ng girl nang husto ang plano nilang reunion movie ng guy. “Nu’ng nakahanda na ang lahat at konting panahon na lang, e, magsisimula na ang shooting, biglang nagbago na ang ihip ng hangin. Aba, pinahihirapan na niya ang production, mahirap na siyang kausapin, pa-hard to get na siya,” simulang kuwento ng aming impormante. Nu’ng huling magkausap ang aktor at ang produksiyon, talagang nagbago na ang sitwasyon, super-bagyo na ang nangyari dahil sa hinihingi niyang talent fee. “Nakakaloka! Grabe ang hinihingi niyang talent fee, mas malaki pang di hamak kesa sa girl na makakasama niya! Ang katwiran niya, sakali raw na hindi maging successful ang movie, at least, siguradong compensated na siya. “Nakakaloka siya, hindi man lang niya naisip na ang request na magsama uli sila ng girl, e, mismong mga fans na naging dahilan kung bakit siya nakilala. “Pagdating talaga sa datung, e, napakatindi ng taong ‘yun! Pati ba naman ang girl na naging karelas-yon niya, e, gaganyanin niya? “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, talaga naman, ibang klase ang lolo n’yo pagda-ting sa kuwentong pam-pinansiyal!” napapailing na kuwento ng aming source.

