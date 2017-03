Ronnie, Sanya, Michael may pasabog sa Zirkoh Morato

LIVE na mapapanood ang Kilig King na si Ronnie Alonte, ang bagong Pantasya ng Bayan na si Sanya Lopez (Danaya ng Encantadia) at ang bagong Kilabot Ng Mga Kolehiyala na si Michael Pangilinan.

Kaabang-abang dahil opening pa lang ay masa-shock na kayo sa magaganap. Ito ang pagmamalaki ng producer-director ng “Luv Me Tonight” na si Enrico Gonzales na mas kilala sa showbiz bilang si Jeffrey Gonzales.

Siya ay dating member ng That’s Entertainment at papasok na rin sa pagpo-produce ng mga concert sa Kamaynilaan. “Hindi kayo mabo-bore. Dahil may drama talaga ang show,” deklara ni Jeffrey.

Pero teka, sino nga ba ang makaka-date ni Ronnie sa show nila sa Zirkoh? Si Julia Barretto ba o si Sue Ramirez? Sino kaya sa dalawa ang manonood o susuporta kay Ronnie? Inaaba-ngan din kung darating ang girlfriend ni Michael na si Garie Concepcion at Rocco Nacino para naman sa katambal niya sa Encantadia na si Sanya?

May bago bang ipakikita si Ronnie sa “Luv Me Tonight”?

“Oo, meron. Basta makipag-cooperate lang siya. Kasi siya ‘yung last na lalabas sa concert. Kung mag-materialize lahat, panalo ang audience,” ani Jeff.

Kumpletos rekados ang “Luv Me Tonight” dahil nandiyan din ang ang sexy group na Les Allure na binubuo nina Sara Polverini (Ms. Century tuna Superbods 2014 Grand Winner at former member of EURASIA) Lana Roi at Khai. Nandiyan din si Kate Lapuz ng Trops sa GMA 7. Patatawanin din kayo ni Jelly Joyce na halimaw sa entablado with Zyruz Imperial, Birit King na si Lemuel ­Santos with LS Band, Natsumi Saito, Ryan Tamondong, Pauline Cueto, Josh Yape, Rain Gibbz at BzLegz.

“Siguradong hindi nila makakalimutan ang concert na ito. Pasabog talaga!” pagmamalaki pa ni Jeffrey.

“Luv Me Tonight” is under Jeffrey G Entertainment Productions, sa tulong ng Zirkoh at RFC Entertainment (Roldan F Castro). Para sa de­talye, tawag lang sa 0905-3595091 o sa 0956-8573532.