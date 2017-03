Ate Guy ayaw nang mag-guest sa Showtime: Hindi kaya ng puso ko ang pambabastos niya sa akin! By Ervin Santiago Bandera

MAINIT pa ring pinag-uusapan ngayon sa social media ang naging pahayag ni Superstar Nora Aunor tungkol sa hindi niya pagsipot bilang espesyal na hurado sa ginanap na grand finals ng “Tawag Ng Tanghalan” sa It’s Showtime kahapon. Ayon kasi kay Ate Guy, tumanggi siya sa alok ng production ng noontime show ng ABS-CBN dahil kay Vice Ganda, isa sa mga host ng programa. Nauna nang in-announce ng Showtime na magiging guest judge sa “TNT” grand showdown si Ate Guy na ginanap sa Resorts World Manila kahapon bilang naging grand champion din ito sa original singing search na Tawag Ng Tanghalan noong 1968. Medyo naguluhan lang ang mga tao nang ihayag din sa Eat Bulaga na magiging special guest din ng show si Nora kahapon. Sa panayam ng ating colleague na si Tita Mercy Lejarde kay Ate Guy na naipost din sa showbiz portal na Pep.ph, sinabi ng Superstar na hindi raw siya feel ni Vice Ganda, “Baka bastusin lang ako nu’n, tulad ng pambabastos niya sa akin sa show niya. Yung mga patutsada niya, parinig niya na alam ko ako ang tinutukoy niya dahil minsan ako mismo ang nakarinig, e.” Kasabay nito, kinumpirma rin daw ng business unit head ng Showtime na si Railey Santiago na nag-backout na nga si Nora sa guesting nito sa noontime show ng Dos. Sa muling pakikipag-usap ni Tita Mercy kay Ate Guy matapos makausap ang production ng Showtime, ito ang naging pahayag ng award-winning veteran actress, “Oo. Nag-back out na talaga ako. Hindi ko kaya si Vice Ganda. Nag-back out ako dahil hindi ko kaya si Vice Ganda. Hindi kaya ng puso ko ang pambabastos na ginawa sa akin ni Vice Ganda. “Sorry, Ate Mercy, pakisabi na lang kay Mr. Railey, humihingi ako ng tawad sa naging desisyon ko. Gusto ko mang mag-guest pero hindi ko kaya ang ginawang pambabastos sa akin noon ng main host ng show. “Lahat ng imbitasyon sa akin ng ABS-CBN para mag-guest, wala akong naging problema. Dito lang talaga sa It’s Showtime dahil sa main host ng show. Para lang mapatawa niya ang tao, kahit mambastos siya ng kapwa, ginagawa niya.” Hindi pa sinasagot ni Vice ang naging pahayag ng Superstar. Hintayin natin ang reaksiyon ng Unkabogable Star.

