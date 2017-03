Kapuso stars naki-fiesta sa iba’t ibang festival sa Pinas

MAPA-LUZON o Mindanao man, libu-libong fans ang nagpakita ng kanilang suporta sa mga Kapuso celebrities nang nakisaya ang mga bida ng naglalakihang GMA shows na Destined To Be Yours, Meant To Be, My Love From The Star, at Impostora sa Panagbenga, Kalilangan, at Tagum City Musikahan festivals.

Walang panama ang malamig na klima ng Baguio City sa mainit na pagtanggap ng mga residente at turista sa cast ng hit romantic comedy series na Meant To Be noong Feb. 25. Napuno ang Sunshine Park ng mga manunuod na excited makita si Barbie Forteza kasama ang kanyang leading men na sina Jak Roberto, Ivan Dorschner, Addy Raj at Ken Chan.

Sigaw at tili naman ang bumati sa phenomenal loveteam nina Alden Richards at Maine Mendoza pagsampa pa lang nila sa Kapuso float para sa Panagbenga Grand Float Parade kinabukasan, Feb. 26.

Hindi maitago ng mahigit isang milyong manunuod ng float parade ang kanilang excitement nang dumaan ang Kapuso float sakay ang mga bida ng primetime series na Destined To Be Yours at lumibot sa kahabaan ng Upper Session Road hanggang sa Melvin Jones football field. Lalo pang pinasaya ng AlDub ang kanilang fans sa ginanap na Kapuso Fiesta sa Sunshine Park at sinamahan pa sila ng kanilang co-stars na sina Koreen Medina at Juancho Trivino.

Noong araw ding iyon sa Mindanao, ang Ultimate Star na si Jennylyn Mercado naman ang nagpatingkad ng Kalilangan Festival ng General Santos City. Kasama ni Jennylyn sa KCC Mall ang kanyang leading man sa upcoming show na My Love From The Star na si Gil Cuerva.

Lumipad din papuntang Davao del Norte ang cast ng Meant To Be upang makisaya sa Tagum City Musikahan Festival noong Feb. 28. Hindi mahulugang karayom ang New City Hall Grounds sa Tagum City sa 20,000 tao na nakisaya sa Kapuso Fiesta kasama sina Barbie, Jak, Ivan, Addy, at Ken.

Bago ito, isang nakakikilig na Kapuso Mall Show din ang inihandog nina Kris Bernal at Rafael Rosell sa NCCC Mall Tagum. Sina Kris at Rafael ang mga bida sa remake ng dating serye ng GMA na Impostora na pinagbidahan noon nina Sunshine Dizon at Iza Calzado.