Hunk actor naging lasenggo, inatake ng depresyon dahil sa bading

HANGGANG ngayon pala ay umaasa pa rin ang isang hunk actor na maibabalik pa niya ang dating ningning ng kanyang bituin. Ilang taon na kasi ang nakararaan, kundi man dekada na ang nakalilipas, ay may namuhunan sa kanyang talento. Nagkaroon siya ng sariling TV show, pero pagkatapos ng ilang season, nagsarado rin ‘yun dahil napakalaki ng nalugi sa istasyon. Naging pangsahog na lang sa mga programa ng network ang hunk actor, hanggang sa isang araw, nawalan na siya ng mga proyekto. Kuwento ng aming source, “Napakalaking problema ‘yun para sa kanya. Na-depress siya nang todo, naglasing siya nang naglasing, dahil mula nga naman sa napakagandang takbo ng career niya, e, biglang nawalan na siya ng mga project. “Pero ang totoo, du’n din naman sa loob ng network nanggagaling ang mga kuwento, e, may iba na palang pinagkakaabalahan ang gay executive na dating tutok na tutok sa kanya ang attention. “Kumbaga, e, hindi na siya ang flavor of the month, may bago nang inaasinta ang gay benefactor niya, kaya mula sa pagkawala ng sarili niyang TV show, e, tuluyan nang naglaho ang career niya. “Hindi niya ‘yun matanggap-tanggap, kaya natutong uminom si ____ (pangalan ng hunk actor), kaliwa’t kanan ang ginawa niyang paglalango, kaya bumagsak ang katawan niya. “Dapat, e, tanggap niya ang ganu’n. Kapag may bago nang face, kapag may bago nang iibigin ang mga becki, e, talagang mawawalan na ng ningning ang star niya,” nakataas ang kilay na kuwento ng aming impormante. Matagal na matagal bago naka-recover ang hunk actor, kinailangan pang mag-umiyak ang madir niya para lang siya bumalik sa dati niyang sigla, hanggang sa matanggap na rin niya na weder-weder lang talaga ang lahat. “Napakalaki naman ng naitulong ng gay na ‘yun sa kanya. Makikilala ba naman siya kundi dahil sa taong ‘yun na tumaya sa kanya nang one hundred percent? Ipinaglaban siya ng becki, kahit pa kumokontra ang lahat sa idea na bigyan siya ng sariling show. “Tanggap na ni hunk actor ngayon na hanggang du’n na lang talaga ang career niya, pero umaasa pa rin siya na one day, may ganu’n pa ring opportunity na puwedeng dumating sa kanya. “May kapangalan siyang sikat na sikat na tennis player sa ibang bansa, kaya siguradong getlak n’yo na kung sino siya, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday,” pagtatapos ng aming source.

