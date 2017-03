Coco tinuruang umiwas sa barkada at happy hour ang mga mister ng tahanan By Cristy Fermin Bandera

TANONG nang tanong ang aming mga kaibigan kung malapit na raw bang magtapos ang mahigit isang taon nang matagumpay na action serye ng ABS-CBN na Ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin. Sana raw ay hindi pa, sana raw ay magkaroon pa ng ekstensiyon ang palabas, dahil hahanap-hanapin nila ang maaaksiyong eksena sa serye na hinahaluan ng puso at nagtuturo ng kagandahang-asal sa mga manonood. Sabi ng aming kaibigang si Jojo, “Palagay ko, e, malapit na ang ending, kasi, napanood ko na ang encounter ni Coco at ni Arjo Atayde. Pati ang engkuwentro nila ni Eddie Garcia, ipinakikita na. E, sila ang pinakamatinding magkakaaway sa story, kaya natatakot ako na baka matatapos na ang Ang Probinsyano. “Huwag pa sana, ‘yun ang reason kung bakit nagmamadali akong umuwi. Happy nga ang wife ko, kasi, nu’ng umpisahan ko nang panoorin ang serye, e, hindi ako sumasama sa mga friends ko para mag-happy hour. Diretso na akong umuuwi dahil kailangan kong masubaybayan ang programa,” kuwento ng aming kaibigan. Punumpuno ng aksiyon ang pinagbibidahang serye ng magaling na aktor na si Coco Martin, huwag kang pipikit sa pagtutok, dahil siguradong may makalalampas na mahalagang eksena sa palabas. At hindi lang mga kalalakihan ang audience ng Ang Probinsyano, kahit ang mga nanay ng tahanan ay maagang nagluluto para wala nang mang-aabala sa kanila oras na nagsimula na ang palabas, ganu’n katindi ang panghalina ni Coco Martin at ng kanyang kasamahan sa programa. Isang kaibigan din namin ang nagsabi na dahil sa Ang Probinsyano ay natutuhan nitong mag-ingat, nagbibigay kasi ng mga tips ang serye para makaiwas tayo sa krimen, hindi lang basta puro maaaksiyong eksena ang ibinibigay ng palabas.

