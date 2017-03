Racal Tile Masters kumubra ng semis seat By Melvin Sarangay Bandera, INQUIRER.net

Mga Laro sa Lunes

(JCSGO Gym, Cubao)

3 p.m. Cafe France vs Batangas

5 p.m. Cignal vs Racal

Team Standings: Cignal (7-1); Racal (7-1); Café France (6-2); Tanduay (5-3); AMA (5-4); JRU (4-4); Batangas (3-5); Wangs (3-6); Victoria (1-7); Blustar (0-8) INILABAS ni Rey Nambatac ang matinding paglalaro sa endgame para tulungan ang Racal Tile Masters na padapain ang Café France Bakers, 82-78, at masungkit ang outright semifinals seat sa 2017 PBA D-League Aspirants’ Cup Huwebes sa Ynares Sports Arena sa Pasig City. Inihulog ng Letran Knights guard na si Nambatac ang walo sa kanyang 24 puntos sa ikaapat na yugto kabilang ang krusyal na 3-pointer at go-ahead assist kay Jackson Corpuz may 59.2 segundo ang nalalabi sa laro para tulungan ang Tile Masters na umangat sa 7-1 kartada at selyuhan ang kanilang puwesto sa top two. Nagtala rin siya ng pitong rebounds at dalawang assists. Si Kent Salado ay nagdagdag ng 12 puntos, walong rebounds at tatlong assists habang si Corpuz ay nagtala ng double-double sa ginawang 10 puntos at 10 rebounds. Si Sidney Onwubere ay nag-ambag ng 10 puntos, anim na assists at tatlong rebounds at si Allan Mangahas ay nag-ambag din ng 10 puntos, kabilang ang 3-pointer na tuluyang nagpalayo sa Tile Masters, 79-75, sa huling 37.2 segundo ng laro. Ang panalo ng Racal ay nagbigay sa Cignal-San Beda Hawkeyes (7-1) ng nalalabing outright semifinals seat at paglalaban ng dalawang koponan ang top seed ngayong Lunes. Si Rod Ebondo ay nagtapos na may 24 puntos, 12 rebounds at limang blocks para sa third-seed Café France Bakers (6-2) habang si Paul Desiderio ay nag-ambag ng 19 puntos, siyam na rebounds at dalawang assists. Sa unang laro, maagang uminit ang mga kamay ni Mark Cruz para buhatin ang Tanduay Rhum Masters sa 78-60 panalo kontra Blustar Detergent Dragons at lumapit sa pagsungkit ng huling twice-to-beat advantage. Nagtala rin si Cruz ng limang rebounds at tatlong assists sa panalo ng kanyang koponan habang si Jerwin Gaco ay nagdagdag ng 10 puntos at limang rebounds. Ibinuhos ng maliit ngunit matinik na playmaker na si Cruz ang 11 sa kanyang 17 puntos sa unang yugto para tulungan ang Rhum Masters na itaguyod ang 31 puntos, 59-28, sa kalagitnaan sa ikatlong yugto ng laro. Nagtala rin si Cruz ng limang rebounds at tatlong assists sa panalo ng kanyang koponan. Si Jerwin Gaco ay nagdagdag ng 10 puntos at limang rebounds mula sa bench habang si Paul Sanga ay nag-ambag ng 10 puntos at apat na rebounds para sa Tanduay na nagwagi ng dalawang sunod at umangat sa 5-3 kartada. Masisiguro naman ng Rhum Masters ang huling twice-to-beat incentive sa quarterfinals kung magwawagi ito sa Jose Rizal University Heavy Bombers (4-4) sa kanilang laro sa Martes. Pinamunuan ni Tristan Perez ang wala pa ring panalo na Blustar (0-8) sa ginawang 20 puntos at siyam na rebounds habang si Vincent Choong ay nagdagdag ng 15 puntos.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.