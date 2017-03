Sarah ok lang pakialaman ng Magulang: Teamwork kami! ‘Pero di ko didiktahan masyado ang magiging anak ko!’ By Ervin Santiago Bandera

HINDI kanegahan para sa Pop Princess na si Sarah Geronimo ang pagiging “stage mother” ng kanyang inang si Mommy Divine. Para sa award-winning singer-actress, tama lang ang ginagawang pag-aalaga at paggabay sa kanya ng mga magulang dahil naniniwala siyang para rin ito sa kanyang ikabubuti. “Teamwork kasi kami. Si Daddy, siya ‘yung talagang singer sa pamilya namin so siya ang nagtuturo sa akin ng pagkanta. Si Mama naman, more on sa damit, song choice, showmanship. Medyo istrikto po talaga sila, pero gusto ko rin naman ‘yung ganu’n,” aniya sa isang panayam ng ABS-CBN. Sabi pa ng girlfriend ni Matteo Guidicelli, kapag nagkaroon siya ng mga anak, ganito rin daw ang gagawin niyang pagpapalaki sa mga ito. “Baka may konting ganyan, (stage mom) kasi ganu’n ako pinalaki ng mga magulang ko pero dapat aware ako na hindi ko didiktahan masyado ‘yung anak ko. Kailangan makita ko kung ano ‘yung personalidad niya talaga, kung ano talaga ang passion niya,” sey pa ni Sarah. Pero aniya, hindi naman siya makikialam sa mga choices ng kanyang magiging anak, gagabayan lang daw niya ito, “Siyempre habang maliit ‘yung mga anak natin, importante ‘yung guidance ng mga magulang pero importante rin na pakinggan natin yung mga anak natin, obserbahan kung ano ba talaga ang nakakapagpasaya sa kanila, kung ano ang gusto talaga nila.” Mapapanood na uli sa TV si Sarah bilang coach sa unang edition ng The Voice Teens at ginagawa na rin niya ang reunion movie nila ni John Lloyd Cruz, ang “Dear Future Husband”.

