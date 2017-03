Bernard walang kahihiyan kaya hiniwalayan nina Meryll at Jerika By Cristy Fermin Bandera

BASTA tatlo o apat na becking magkakaumpukan ang nakikita ngayon ay isa lang ang iniisip na dahilan ng marami. Ang sex video ni Bernard Palanca ang kanilang pinagpipistahan. Ganu’n naman palagi. Kung ano ang bago ay ‘yun ang paksa, hanggang sa magsawa na rin sila, lalo na kapag may bago na namang personalidad na nagbuyangyang ng kanyang sandata sa publiko. Nakakalungkot lang na hindi man lang inisip ni Bernard ang kanyang mga anak kina Meryll Soriano at Jerika Ejercito, pangalan na nga lang niya ang maipamamana niya sa dalawa niyang anak, pero walang pakialam si BJ. Namumungay ang mga matang nagpaligaya ng kanyang sarili si Bernard, gumamit pa siya ng sex toy, may dialogue pa siya bago nagsimulang magpasasa sa pangsariling kaligayahan. Duda ng mga bihasa sa social media ay may naka-sex chat daw siguro ang aktor, hanggang sa nakatulugan na niya ‘yun, nang gumising siya ay kalat na kalat na ang video. Hindi na ito usapin ng kung taga-Dakota Harrison ba si Bernard Palanca o suki siya ng Duty Free. Kahit saang aspeto ay lutang na lutang ang kanyang pagiging iresponsable. Nagdadalang-hiya rin siyempre ngayon ang pamilyang kinabibilangan ng aktor dahil nirerespeto pa naman ang kanyang mga tiyahin sa industriya. Ngayon ay mas nabigyan ng paliwanag kung bakit kumalas sa kanya sina Meryll at Jerika. Kitang-kita naman ang mga dahilan, walang disiplina at walang kahihiyan si Bernard Palanca.

