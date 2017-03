Kilalang aktor buhay-hari kahit walang career, sustentado ng mayamang bading By Cristy Fermin Bandera

SA isang kilalang lugar sa isang malamig na bansa ay palaging pinag-uusapan kung bakit madalas na nandu’n ang isang hunk actor. Wala naman siyang ginagawang project du’n. Can afford kuno ang hunk actor dahil parang ginagawa na lang niyang kapitbahay ang Amerika, palagi siyang nandu’n, pagkatapos nang isang linggo ay umuuwi na rin siya rito. Sino raw kaya ang pinagkakaabalahang dalawin ng hunk actor sa nasabing lugar? Naililigaw lang niya ang mga miron dahil sa hotel siya nakatira, buhay-mayaman du’n ang male personality, kahit wala naman siyang proyekto ngayon sa TV at pelikula. Kuwento ng aming source, “Actually, dati na siyang nakikita sa lugar na ‘yun, hindi nga lang madalas, dahil busy siya nu’ng mga panahong ‘yun. Meron talaga siyang pinupuntahan du’n. “Pero naging madalas ang pagdalaw niya du’n lately, kasi nga, wala naman siyang pinagkakaabalahan dito ngayon, di ba? Kailan pa ba ang huling project niya sa isang TV network? “Matagal na ‘yun, naging kuwentuhan pa nga na na-cut short ang role niya dahil hirap na hirap ang direktor na mapaarte siya! Ayun, hindi na siya kasama hanggang sa pagtatapos ng series, tsinugi na agad siya! “So, ngayong wala siyang raket, ngayong hindi naman siya busy, e, lipad lang siya nang lipad papunta sa paborito niyang bansa,” kuwento ng aming impormante. Nakakaloka ang kuwento. Meron kuno siyang regular na dinadalaw sa bansang ‘yun, isang gay businessman, na sila pa ng kanyang ex ilang taon na ang nakararaan ay bahagi na talaga ng kanyang buhay. Balik-kuwento ng aming source, “Nabuking na lang ng mga Pinoy du’n na ang gay businessman ang palagi niyang dinadalaw dahil nakapaikot ang pictures ni ____ (pangalan ng hunk actor) sa buong opisina ng becking negosyante. “So, becki pala ang dahilan at hindi babae, isang mayamang gay businessman pala ang pader na sinasandalan ng hunk actor!” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, madiyeta pa kaya kayo sa panghuhula kung sino ang bumibidang hunk actor na itey?

