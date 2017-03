Horoscope, March 09, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magiging maligaya ang araw na ito kung magsusuot ng red. Sa pag-ibig, hindi makakatanggi ang minamahal kapag nakasuot ka ng pulang underwear. Sa pinansiyal, tuloy ang pasok ng pera habang ikaw ay nakapula. Mapalad ang 3, 6, 27, 33, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare-Rama.” Bukod sa red buenas ang green. Aries – (Marso 21-April 19) — Anuman ang nangyayari, kumalmante ka lang. Wag guluhin ang isipan sa mga problemang hindi pa naman dumarating. Sa pag-ibig, kapag payapa ang pakiramdam, mas masarap na romansa ang mararanasan. Mapalad ang 9, 18, 21, 30, 42 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Veda-Rhata-Om.” Red at orange ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Mga di inaasahang pangyayari ang darating. Isang Libra ang mag-aabot ng malaking halaga. Sa pag-ibig ihanda ang sarili sa biglaang romansa – maligo at maghilod na mabuti at magpalit ng underwear! Mapalad ang 3, 18, 24, 27, 33, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Venit” Red at purple ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Sa pinansiyal, pagbigyan ang pakiusap ng mga kliyente upang bumilis ang pasok ng pera. Sa pag-ibig, wag masyadong dominahan ang kasuyo, may sarili siyang pagkatao. Mapalad ang 5, 14, 23, 35, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Padma-Om-Pad-Mane.” Lilac at blue ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Baguhin ang maling sistema. Sa pagbabago at dagdag na inobasyon, mas maraming salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, bagong romansa ang kailangang pag aralan, upang muling uminit ang pagmamahalan. Mapalad ang 3, 18, 22, 28, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dimidium-Facti-Om.” Orange at violet ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Magiging masaya ang araw ngayon kung magpapalita na ang haring araw. Oo naman, ang kapalaran ng mga Leo ay naka-depende sa sikat ng araw. Kapag tuluyanng uminit ang panahon, tuloy-tuloy na ring uunlad at magiging maligaya ang karanasan. Mapalad ang 1, 19, 29, 38, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jenu-Manu-Jata-Om.” Green at brown ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Ituloy ang kasalukuyang diskarte. Habang nagsisikap tuloy-tuloy na madodoble ang kinikita. Sa pag-ibig, ipagpatuloy ang masayang pakikipag-relasyon sa isang Taurus. Mapalad ang 7, 14, 27, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vincit-Quisoda-Om.” Blue at lilac ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Simple lang ang sekreto ng pagyaman. Mag-tabi muna ng savings, bago gumasta. Sa pag-ibig, yayain ang kasuyo na mag-bukas ng shared account na hindi gagastusin kahit ano ang mangyari. Mapalad ang 6, 14, 23, 32, 33, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Blue at silver ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Tama ang iniisip mong lumayo sa lipunan. Lagi namang gastos lang ang mapapala sa pagsalisali sa kung ano-anong gimmickan at ikaw pa ang nagiging tampulan ng intriga. Sa pag-ibig, imbis na makipag-sosyalan, mag-concentrate na lang sa minamahal. Mapalad ang 9, 14, 16, 28, 35 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Pad-Me-Om.” Lilac at beige ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa pinansiyal, basta’t magpatuloy ka lang ng magpatuloy sa iyong career o ginagawa habang tipid-tipid din dapat ang kailangan at makikita mo, lalago pang lalo ang kabuhayan. Sa pag-ibig, anoman ang balakid sa inyong relasyon, wag kang bibitaw. Mapalad ang 5, 9, 23, 31, 36 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.” Beige at white ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Ituloy ang pagiging masinop, upang lalo pang yumaman. Habang dapat din namang hindi mo pahindian ang mga taong lumalapit sa iyo upang lalo ka pang pagpalain ng tadhana. Sa pag-ibig, dagdag na init at romansa ang dapat upang hindi na mahumaling sa ibang kandungan ang kasuyo. Mapalad ang 4, 16, 22, 36, 39, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dabra.” Gold at blue ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Tama ang iniisip mo, sa pagtitiyaga mas madaling makakamit ang tagumpay. Sinop-sinop lang ng kabuhayan ang pormula upang yumaman. Sa pag-ibig, kaunting pakiusap pa mapapahinuhod mo rin sa iyong kagustuhan ang kasuyo. Mapalad ang 7, 18, 21, 24, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Name-Narada-Om.” Green at yellow ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Anoman ang problema, tandaang lilipas din yan! Kapag nakahawak ng malaking halaga, bayaran na agad ang mga pagkakautang. Sa pag-ibig, habang kulimlim pa rin ang panahon lalo namang iinit ang relasyon. Mapalad ang 7, 16, 27, 39, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ananda-Om.” Blue at purple ang buenas.

