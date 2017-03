Magkaka-trabaho na ba?

Sulat mula kay Jasmin ng San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan

Dear Sir Greenfield, Almost 3 years na po akong gradueyt ng kursong HRM, pero ang problema until now wala pa rin akong regular na trabaho. Masipag naman po akong mag-aplay ang problema wala talagang nagkaka-interest na tumawag sa akin sa halip ay puro pangako na tatawagan daw ako pero hindi naman ako tinatawagn. Kaya naisipan kong kumunsulta sa inyo upang itanong kung sa taon kayang ito ng 2017, ay suwertehin na kaya akong magkaroon ng regular na trabaho? At ang isa pa nga pa lang pangarap ko ay ang mag-abroad, kung sa abroad ako mag-aaplay may pag-asa kayang doon ko matagpuan ang aking suwerte? Sa ngayon ay wala din akong boyfriend, kailan at sino kaya ang magiging boyfriend ko? May 28, 1989 ang birthday ko.

Umaasa,

Jasmin ng Palawan

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

May malinaw at malawak na Travel Line (Illustration 2-2 arrow 2.) sa iyong palad. Ibig maari ngang wala dito sa ating bansa ang iyong suwerte sa halip, sa takdang panahong inilaan ng kapalara, may isang mabunga at mabiyayang pangingibang bansang itatala sa iyong kapalaran.

Cartomancy:

Jack of Hearts, Nine of Hearts at Seven of Hearts ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nag sasabing taon ding ito ng 2017, kusa ng matutupad ang malaon mo ng pangarap na makapag-abroad at sa ibang bansa mo na rin matatagpuan ang iyong true love.

Itutuloy…

