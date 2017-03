Male star inabuso ang ex-dyowa; balik sa panlilimos By Cristy Fermin Bandera



MALINAW na malinaw na ngayon ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ang karelasyon ng isang kilalang aktor sa isang panahong ang akala ng marami ay magandang-maganda ang kanilang samahan. Tahimik lang ang kanilang relasyon, binigyan ng panibagong buhay ng babae ang popular na male personality, mula sa paghingi-hingi ng kanyang ikabubuhay sa kung sinu-sino ay naging maayos ang kanyang direksiyon. Maykaya ang babae, kaya agad din silang binigyan ng puhunan ng mga magulang nito para maipangnegosyo nila ng kilalang aktor. Nagbenta ng mga sasakyan ang male personality. Kuwento ng aming source, “Ang nakakaloka, nauubos lang ang puhunan nila, walang pinagbilhan ng sasakyan ang guy. Kapag tinatanong siya ng girl, e, siya pa ang galit, siya pa ang may ganang magtaas ng boses! “Paulit-ulit na lang na ganu’n ang ginagawa niya, tinuturuan pa niyang magsinungaling ang babae sa kanilang pamilya. Pahingi siya nang pahingi ng karagdagang puhunan sa parents ng girl, give naman agad sila, dahil gusto nga nilang mabigyan ng magandang buhay ang lalaki. “Pero nabebenta ang sasakyan, wala naman ang pinagbilhan. Kung saan ‘yun dinadala ng guy, e, siya lang ang siguradong nakakaalam,” kuwento ng aming source. Hanggang sa isang araw ay nakipagkalas na ang babae sa aktor. Hindi na nito kinakaya ang mga nangyayari, buy and sell ang pinasok na negosyo ng aktor pero buy lang naman siya nang buy ng mga ibebentang kotse, pero hindi niya naibabalik ang puhunan. “Tapos ang relasyon! Bumitiw sa kanya ang babae, kaya balik na naman sa paglulupa ang aktor. Balik na naman siya sa pang-aabala sa kanyang mga kaibigan para makapanghingi ng datung! Pabarya-barya lang naman daw ang hinihingi niya, pero ang tanong, gaano naman kadalas ang pabarya-baryang hinihingi niya? “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, napanood na yata ng buong mundo ngayon ang sex video niya. Nakakaloka ang lalaking ‘yun!” pagtatapos ng aming impormante.

