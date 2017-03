Kris napakaarte kaya lapitin ng aksidente; sa halip na kaawaan ng publiko…sinisi pa By Cristy Fermin Bandera

TAKAW-AKSIDENTE talaga si Kris Aquino. Asahan nang hindi ang pagkabagsak ng harang na bakal sa kanyang paa ang magiging una at huling freak accident na pagdadaanan niya. Aminado ang aktres-TV host na lampa siya, lapitin ng aksidente, kung matatandaan ay nahulog pa nga siya nu’n sa mismong entablado ng show ng namayapang si Kuya Germs. Inuulaol ng mga negatibong komento ang pagpapaospital ni Kris dahil nga sa naranasan niya habang nagte-taping para sa bago niyang show na Trip Ni Kris. Sa halip na kaawaan ng maraming kababayan natin ang nadisgrasyang talk show host ay siya pa ang sinisi ng mga ito. Kaartehan daw ang dahilan nu’n. Sana nga ay hindi na lang ipinakita pa ni Kris sa kanyang IG account ang itsura ng kayang paa na namumula dahil sa pagkabagsak ng harang na bakal. Kundi niya ‘yun ipinagbuyangyangan sa publiko ay wala na sana siyang natitikmang mga panglalait ngayon. Tahimik na lang sana ang lahat, kaaawaan pa sana siya, pero dahil sa inilabas niyang video at retrato ay niresbakan siya ng mga netizens. “Siya mismo ang nang-iimbita sa mga tao para siya pakainin ng mga salitang masakit. Kung nanahimik na lang sana siya, e, di wala sanang ganyan! Napakaarte kasi ng babaeng ‘yun!” sabi ng isang nagkomento nating kababayan sa social media.

Nakakaawang Kris. Nasaktan na nga siya sinisisi pa.

