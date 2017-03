Ex-congressman may bagong bahay worth P120M By Den Macaranas Bandera

USAP-usapan ngayon ng ilang kongresista ang dati nilang kasamahan na nakabili ng house and lot na nagkakahalaga ng P120 milyon. Sa isang exclusive subdivision sa southern part ng Metro Manila matatagpuan ang bagong haybol ni Sir at ng kanyang maybahay na isa ring pulitiko. Bilang miyembro ng Kamara noong araw ay nagawa niyang makadikit sa dating ruling party kaya siya pinagkatiwalaan ng ilang mga negosyante. Dahil sa kanyang husay sa PR ay nagawa niyang ilapit sa ilang mga dating Cabinet secretaries ang ilang mga negosyante na gustong magpasok ng proyekto sa pamahalaan. Kaya bukod sa pagi-ging kongresista ay rumaraket din siya noong araw bilang isang “operator” sa loob ng pamahalaan. Nang sagasaan ng bagyong Yolanda ang bansa ilang taon na ang nakalilipas ay lumutang ang pangalan ni Sir bilang isa sa mga pinagkatiwalaan ng malaking pondo. Tulad ng mga naunang ulat ay maraming pondo na laan sa Yolanda victims ang hindi na nai-account pa ng nakalipas na administrasyon. Sinabi ng ilan sa kanyang mga kasamahan sa Kamara na may-alam daw si Sir kung saan napunta ang bahagi nang nawawalang pondo. Sa nakalipas na eleksyon ay malaki rin ang kanyang naging papel sa kampanya ng isang natalong presidential candidate. Siya ang humawak ng pondo nito sa ilang PR plan kasama ang ilang media members na kumita rin nang malaki sa nakaraang halalan. Ilan lang yan sa mga posibleng dahilan kaya siya nakapagpatayo ng malaking bahay maliban pa sa ilang mga mamahaling SUVs na kanyang naipundar. Minsan din kasi siyang naupo bilang board member ng isang ahensya ng pamahalaan na may malaking pondo at tumutulong sa mga mahihirap nating kababayan. Ang dating kongresista na usap-usapan ngayon dahil sa kanyang ipinatayong bagong mansion ay ai Mr. B…..as in Bokal.

