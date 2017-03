Wowowin ni Willie susugod sa Canada, Japan, US at Europe By Cristy Fermin Bandera

HINDING-HINDI makakalimutan ng mga kababayan nating OFW sa Abu Dhabi ang dalawang araw na shows na ibinigay sa kanila ng kanilang idolong si Willie Revillame. Nagnenegosyo sa Dubai at Abu Dhabi ang aming kaibigang si Tita Flory Estrada, ito ang nagkuwento sa amin kung anong kaligayahan ang ibinibigay ng aktor-TV host sa mga manggagawa nating kababayan sa Abu Dhabi, hanggang ngayon ay si Willie pa rin daw ang palaging pinag-uusapan sa mga umpukan du’n. “Naku, nag-ikot kami sa Abu Dhabi, grabe pala ang ginawang dalawang gabing show du’n ni Willie! Matagal nang tapos, pero hanggang ngayon, siya pa rin ang pinagkukuwentuhan ng mga Pinoy du’n! “Kunsabagay, katuparan kasi ng pangarap nila ang makita nang personal si Willie. Matagal na siyang inaabangan du’n, kaya kita n’yo naman, punumpuno ang venue sa dalawang gabing show niya! “Ipinagmamalaki pa nila sa amin ang mga jacket na ipinamigay ni Willie. Mahal na mahal siya ng mga Pinoy sa Abu Dhabi, grabe ang charisma ni Willie sa mga kababayan natin,” kuwento ni Tita Flory. Pagkatapos ng Abu Dhabi ay isusunod naman ng Wowowin ang pagbisita sa Japan, sa Canada, sa Amerika at sa Europe. Matagal na ring inaawitan ng mga kababayan natin du’n si Willie Revillame. “Ibang-iba si Willie. Marami nang singers na sikat na nanggaling du’n, pero iba ang dating sa kanila ni Willie. Nakakatuwa, siya ang topic kahit saan, pati ang mga foreigners, tuwang-tuwa sa kanya. Iba talaga si Willie!” kuwento uli ng aming kaibigan.

