2 beking celebrity nabaliw sa kilalang atleta, unti-unting naubos ang yaman By Cristy Fermin Bandera



NAKAKALOKA ang nangyari sa dalawang kilalang becki sa showbiz. Napaikutan sila ng isang kilalang male personality sa napiling mundo nito. Idinribol ng lalaki ang dalawang becki nang walang patumangga. Nagising na lang sila isang araw na maluwag na ang kanilang bulsa, kakalug-kalog na, dahil sa mga kapritso ng machong nagpainlababu sa kanila. Ang unang becki ay kilalang-kilala, araw-araw siyang napapanood sa telebisyon, siya ang unang nakarelasyon ng macho guy. “Tuwang-tuwa pa naman siya nu’ng una dahil napakalambing kuno ng guy, parang baby niyang inalagaan, pero may mas matinding dahilan pa kung bakit nalukresya nang husto ang becki! “Taga-Dakota Harrison kuno ang lalaki, super-astig daw ang kanyang sandata, hindi malaman ng becki kung paano niya ide-describe ang kadakilaan ng macho guy na dyowa niya! “Basta raw, malaking-malaki talaga ang armas ng guy, ikinukuwento ng becki na isa, dalawa, may sasampalin ka pa!” tawa nang tawang kuwento ng aming source. Ang ikalawa namang becki na napaikutan ng lalaki ay kilala sa pagiging maingay. Madaldal ang becking ito, mahilig sa press release, madalas itong pagtawanan ng marami. “Ayun, dahil sa kape-press release niya, ang akala ng guy, e, totoo ang lahat ng mga kuwento niya. Gibsing siya nang gibsing ng kung anu-anong branded stuff sa lalaki, napilas ang bulsa niya, pero wala naman siyang napala! “Ginetlak lang nang ginetlak ng guy ang mga ibinibigay niya, hanggang sa pagde-date lang sa bar ang naging premyo niya, nakakaawa ang becki nu’ng hindi na siya sinasagot kahit sa text lang ng macho guy. Pareho silang napaikutan, kawawa naman sila!” kuwento pa ng impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, mahihirapan kayong manghula, sigurado ‘yun, dahil hindi naman kayo mahilig sa basketball.

