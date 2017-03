Vina: Masaya ako sa boyfriend ko, pero huwag na po nating pag-usapan para walang gulo!

KITANG-KITA sa itsura ng Kapamilya singer-actress na si Vina Morales ang kaligayahan sa kabila ng mga challenges na kinakaharap niya sa buhay.

Sa presscon ng bago niyang album, ang “Vina: XXX” ibinalita ng single mom na super happy ang kanyang personal life at kuntento rin siya kung anuman ang mga dumarating na blessings sa kanya ngayon.

Alam naman ng lahat na very much committed si Vina sa kanyang foreigner boyfriend na si Marc Lambert.

Sa kanyang latest album, may isang kanta roon na ang titulo ay “Lagay Ng Puso” kaya tinanong ang aktres-singer sa estado ng kanyang lovelife ngayon.

Nu’ng una ay parang ayaw pang magsalita ni Vina tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, ngunit napilit din siya ng entertainment media na dumalo sa kanyang album launch.

Aniya, “Yung lagay ng puso ko ngayon, mas gusto ko ang tahimik. Masaya po ako. But I’ve decided that I want my personal life to be private this time para walang gulo. Mas happier that way. I am happy.

“It’s better na mas tahimik na lang at hindi masyadong napapag-usapan,” sabi pa ni Vina.

Nang tanungin kung kanino niya gustong ihandog ang isa pang kanta sa kanyang album, ang “Eres Mio”, aniya, dedicated daw ito sa kanyang boyfriend at sa anak niyang si Ceana.

Going back to Vina’s new album, ang “Vina XXX” daw ay paraan niya ng pasasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanyang mga proyekto.

“Grateful at inspired ako na umabot ako ng 30 taon sa showbiz. Isang milestone ang umabot ng 30 taon. ‘Di ko ‘to mararating kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa akin,” ani Vina. “At mas inspired pa ako ngayon na magtrabaho para maibalik ko ang pagmamahal ng supporters ko sa pamamagitan nitong album ko.”

Bukod sa dalawang kanta na nauna naming nabanggit, laman din ng album ang lima pang original tracks kasama ang minus one versions, tulad ng “Laro” ni Edwin Marollano, “Pag-ibig Na Walang Hangganan,” ni Jungee Marcelo na inawit ni Vina kasama si Ceana.

Ang “Vina: XXX” ay under Star Music produced by Rox Santos and Raizo Chabelin.

Mabibili na ito sa inyong favorite record bars nationwide. Ang digital tracks naman ay maaaring i-download sa online music stores gaya ng ABS-CBN Store, iTunes, Mymusicstore.com.ph, Amazon.com, OneMusic.ph, at Starmusic.ph.