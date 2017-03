Pagkapanalo ni Maymay sa PBB inireklamo, Bianca rumesbak Bandera

NIRESBAKAN ni Bianca Gonzales ang mga netizens na nagrereklamo sa naging resulta ng ka Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Si Maymay Entrata ang itinanghal na Big Winner sa reality show ng ABS-CBN na natapos na nga last Sunday. Ngunit kung marami ang natuwa sa pagkapanalo ni Maymay, marami rin ang nagtatanong kung bakit siya ang nagwagi. Hindi na siguro nakatiis si Bianca kaya sinagot na niya ang ilan sa mga bashers ni Maymay at ng produksyon ng PBB. Sa kanyang Twitter account, nag-post ng ilang mensahe ang TV host. Una niyang sinabi, “Some (NOT ALL) fans, if manalo kalaban nila: ‘Dinaya kami, biased kayo!!’ Same fans kung manalo idol nila: ‘Woohoo best PBB ever!!’ #paano?” Dagdag pa ng misis ng basketball player na si JC Intal, “Alam naming binabash niyo kami dahil sa pagmamahal niyo sa idol niyo, pero sana alalahanin niyo na dahil sa show, nakilala niyo idol niyo. “Sa totoo lang, mami-miss namin ang pagflood ng fans and bashers ng Twitter mentions namin.. dahil sa inyo buhay ang PBB!”

Nagpasalamat din si Bianca sa lahat ng mga tumutok sa PBB simula nang magsimula ito hanggang sa huling season, “Maraming salamat sa lahat ng fans, pati na rin ang bashers ng housemates!!!! Kung wala kayo, wala ang PBB.” Ilang komento naman ng netizens tungkol sa katatapos lang na PBB ang nire-post ni Bianca, isa na rito ang nagsabing, “Pag mayaman nanalo, ah kasi mayaman. Pera pera din talaga. Pag mahirap, charity show. #paano?” Sey pa ng isa, “Di ka pa nasanay Ms. B halos lahat ng Naging pbb season may ganyan.” “Sa totoo lang yung Lucky 7 eh lahat deserving, ito yung season na walang tapon. Ang hirap i-predict kung sino ang mananalo,” ang tweet naman ng isa pang netizen. Kung matatandaan naging emosyonal si Maymay nang tanghaling Big Winner ng PBB Lucky Season 7. Ang mga runners-up naman iya ay sina Kisses Delavin (2nd Big Placer), Yong Muhajil (3rd Big Placer), Edward Barber (4th Big Placer), Tanner Mata (5th Big Placer), Hashtags Nikko Natividad and McCoy De Leon (6th Big Placer), at si Cora Waddell (7th Big Placer). In fairness naman kay Maymay, feeling namin ay deserving naman siyang manalo dahil sa pagpapakatotoo niya sa loob ng Bahay Ni Kuya.

