Vice gumastos ng P50,000 sa damit at sapatos ni Awra: Hind po siya selfish!

HINDING-HINDI makakalimutan ng Kapamilya child star na si McNeal “Awra” Briguela nang minsang ipag-shopping siya ng kanyang nanay-nanayan na si Vice Ganda.

IMAGINE nga naman, umabot sa P50,000 ang ginastos ng Unkabogable Star para sa mga bago niyang damit at sapatos! Naging close ang dalawa nang gawin nila ang blockbuster movie na “Super Parental Guardians”.

“Sobra akong naloka ‘te. Oh my God, ang dami ko nang bagong damit at du’n ko napatunanyan na sobrang bait ni Ate Vice at hindi siya selfish,” ang sabi ni Awra sa panayam ni Korina Sachez sa Rated K last Sunday. Kaya raw habang nabubuhay siya ay tatanawin niyang napakalaking utang na loob kay Vice ang ginagawa nitong pag-aalaga at pagsuporta sa kanya.

Sey pa ng bagets, kahit na sikat na siya at kumikita na ng malaki, nananatili pa rin siyang humble at ang pinakamahalaga pa rin sa kanya ay ang kanyang pamilya, “Mawala man ako sa showbiz kahit hindi na ako sikat, okay lang sa kin yun. Basta nandiyan sila sa tabi ko. Basta nandiyan sila okay na ako.”

Until now ay hindi pa rin pala siya makapaniwala sa tinatamasa niyang tagumpay, “Sabi ko ano na ba ‘tong nangyayari na sa akin? Parang kahapon lang nag-video kami ngayon nasa TV na ako.”

Pero inamin niya na talagang pangarap niya noon pa na maging artista, “Kasi nakikita ko lahat ng nag-aartista gumaganda ang buhay. Gusto ko talagang makatulong sa pamilya ko.”