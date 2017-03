The Better Half nina Shaina at JC mala-Hollywood series ang atake By Reggee Bonoan Bandera

HINDI na binitiwan ng manonood ang programang panghapon ng ABS-CBN na The Better Half nina Shaina Magdayao, Carlo Aquino, JC de Vera at Denise Laurel. Muling nagtala ng mataas na rating ang serye nitong nagdaang Miyerkules, March 1, nakakuha ito ng national TV rating na 17.6% samantalang 14.2% naman ang katapat nitong programa sa GMA 7. Pinag-uusapan din lagi ang nasabing programa sa social media.

“Hindi ako mahilig sa teleserye sa hapon, pero itong ‘The Better Half,’ binibigyan ako ng rason para manood araw-araw,” sabi ni @may4eversabukid. “Salamat ABS-CBN sa pagbabalik ng buhay sa afternoon dramas! Ang galing ng cast at ng kuwento, hindi pa-tweetums,” papuri ni @turtlebee1. “Hindi ordinaryong teleserye ang TBH. Ang lakas maka-American series ng plot, editing, at cinematography,” pagbabahagi naman ng isa pang netizen. Ipinapakita ng pangunahing karakter na si Camille (Shaina) ang katatagan ng isang babae. Nawalan man ng asawa, hindi naman siya sumuko at nagsikap upang bigyan ng magandang buhay ang pamilya. Hinahangaan din ang karakter ni JC bilang si Rafael dahil sa tapang at tatag nito upang ipaglaban ang kanyang pagmamahal para kay Camille, sa kabila ng nakaraan nito. Bagama’t kinaiinisan, malaking halimbawa naman si Bianca (Denise) sa limitasyon ng pag-ibig. Ipinapakita niya ang masamang kahahantungan ng pag-ibig kung puno ito ng kasinungalingan. Mas maraming tao naman ang nakakita ng epekto ng selective amnesia kay Marco (Carlo) na nakakadagdag ng kaalaman sa mga manonood. Mas kaabang-abang pa ang takbo ng kuwento ng serye sa pagbabalik-telebisyon ng dekalibreng aktres na si Carmi Martin sa kanyang pagganap niya bilang Dona Soriano, ang Mayor ng isang bayan sa Metro Manila, kasama ang komedyanteng si Pooh na gaganap naman bilang Ferdie, ang kanyang kanang-kamay. Napapanood ang The Better Half bago mag-The Greatest Love sa ABS-CBN.

