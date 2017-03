Regine, Leila nagkaiyakan dahil sa pambu-bully ng mga basher; Ogie, Michelle napaluha rin

INIYAKAN at talagang naapektuhan pala ang panganay na anak ni Ogie Alcasid kay Michelle Van Eimeren ng isyu tungkol sa pagtawag ng dalaga ng “PA” o personal assistant sa kanyang madrasta na si Regine Velasquez.

Nasa bansa ngayon si Leila at kasalukuyang nakatira sa bahay nina Ogie at Regine. Nakatikim ng matinding pamba-bash si Leila nang magbiro siya sa kanyang Instagram post at tinawag na “PA for the day” ang Asia’s Songbird.

Maraming fans ni Regine ang umalma at tinawag pang manggagamit si Leila. Nagpaliwanag naman ang Songbird tungkol dito at nakiusap na tigilan na ang panlalait at pambabastos sa anak ng kanyang asawa.

Sa guesting nina Leila at Ogie sa Magandang Buhay kahapon, nagpaliwanag ang singer-comedian, “Sila naman, may biruan sila. Alam mo naman yung asawa ko, napaka-down-to-earth nu’n, di ba?

“So, sasabihan niya (Regine), ‘I’m her PA for today.’ I guess merong mga fans niya na di ko alam kung ganun ba talaga? Parang nasaktan nung nag-post siya (Leila) na, ‘She’s my PA for today.’

“But she really meant that in a very affectionate way. Yun ang lambingan nila. Nu’ng nakita ko na umiiyak na ‘to, tapos umiiyak na rin yung asawa ko dahil nasaktan siya…yu’n ang katotohanan, but I guess ganu’n talaga,” sey ni Ogie.

Pahabol pa ng Ultimate singer-composer, “I think, tayo, we should also be considerate. Kung meron siguro tayong sasabihin sa social media, yung magaganda na lang, kasi marami ng hatred sa mundo. Magmahalan tayo.”

Kamakailan, hindi na rin siguro nakayanan ni Leila ang pambu-bully sa kanya sa social media, kaya naman sinagot na niya ang mga basher. Nag-tweet ang dalaga ng, “IF YOU HAVE NOTHING NICE TO SAY THEN DON’T SPEAK AT ALL!!!! ur mean opinions are welcome to stay inside ur head god bless.”

Bukod dito, nagkaiyakan din sina Ogie at Michelle sa nasabing morning show dahil sa sobrang pagmamahal nila kay Leila.