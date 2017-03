Ano ang click at bagay na negosyo? (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Darius ng St. Michael, Meycauyan, Bulacan Problema: Kagagaling lang sa Canada ng panganay kong anak at babalik na din siya doon sa buwan ng Abril. Pero bago siya bumalik sa Canada nagbabalak siya siyang mag tayo mo na ng business para iwanan sa aming mag-asawa. May pamilya na kasi siya sa Canada at umuwi lang dito para nga tulungan kami sa aming kabuhayan. Para daw wag na kaming hingi ng hingi sa kanya, ipagtatayo nya daw kami ng negosyo. Balak ng isa kong anak na computer rental ang itayo namin, kaya lang masyadong malaki ang puhunan at bayad sa puwesto. Sabi naman ng isa kong anak ay magtayo na lang daw kami ng kainan o kaya;y lugawan sa bayan. Kaya naisipan ko pong kumunsulta sa inyo upang itanong kung ano po ba ang click at bagay sa aming mag-asawa na negosyo? October 5, 1965 ang birthday ko at January 17, 1966 naman ang misis ko. Umaasa, Darius ng Bulacan Solusyon/Analysis: Astrology: Ang zodiac sign mong Libra (Illustration 2.) at Capricorn naman ang misis mo ay nagsasabing suwerte kayo sa negosyong tindahan, at sa mga kalakal na pang-agricultural products, lalo na ang mga produktong butil. Samantala, ang mga kalakal na pagkain at basic needs ng mga tao sa araw-araw nilang buhay ay maaari ding isa alang-alang. Sa nasabing negosyo kayo uunlad at yayaman. Numerology: Bukod sa nasabing negosyo sa itaas, ang birth date mong 5 ay nagmumungkahi namang maaari din ang negosyong trucking o kaya’y delivery ng mga produkto. Magdadala kayo ng paninda sa malalayong lugar at pagbabalik ng inyong sasakyan, may laman uli itong produkto na ibebenta nyo naman sa inyong lugar. Sa ganyang negosyo paraan din kayo mabilis na yayaman. Huling payo at paalala: Darius ayon sa iyong kapalaran, tiyak ang magaganap, kung ikaw ang tatao at mamamahala sa negosyong binabalak itayo ng iyong pamilya at pagakatpos ay sinunod mo ang mga mungkahing binanggit na sa itaas, tiyak ang magaganap, kapag sinimulan nyo na ang nasabing negosyo sa taon ding ito ng 2017, sa buwan ng Abril, walang duda, paglipas ng mga lima hanggang pitong taon pa, sa 2024, maunlad na maunlad na ang iyong neosyo at mayamang-mayaman na rin ang inyong pamilya.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.