ASAP Birit Queens: Hindi kami nagsasapawan at nag-iinggitan!

SA ginanap na presscon ng “ASAP Birit Queens” concert ay tinanong sina Angeline Quinto, Klarisse, Morissette at Jona kung anong klaseng showdown ang mangyayari on stage at paano nila maiiwasan ang sapawan.

Sa isyung sapawan, sabi ni Klarisse, “Sa isang song po, may kanya-kanya kaming part. Alam na po namin ang division sa isang song and when it comes naman po to harmony, sa tono ay may naka-assign kung ano po ang gagawin namin, kung alto o soprano ba.

“Tinutulungan po kami ni Teacher Annie (vocal coach) at may rehearsal po kami every Saturday para maiwasan po ‘yung sapawan every Sunday (sa ASAP) kasi siyempre hindi namin alam ang tono baka pare-pareho na kami,” sabi pa ni Klarisse.

“Hindi naman po uso sa amin ang sapawan, ‘yung sinabi ni Klang (Klarisse), totoo po ‘yun kasi may sari-sarili po kaming parts na ginagawa sa kanta kaya hindi kami nagkakasapawan. Baka iniisip nila na ‘yung parte ni Morissette o ni Jona ay kukunin ko, hindi po ganu’n.

“At ang kantang ginagamit laging showdown ng mga singer ay ‘yung kanta ni Ms. Regine Velasquez na ‘And I’m Telling You’, kasi sa YouTube lang, napakaraming biriteras talaga na ginagawa ‘yun,” paliwanag naman ni Angeline.

Nabanggit din ng apat na hindi porke’t Birit Queens ang tawag sa kanila ay puro birit songs lang ang alam nilang kantahin.

Paliwang ni Jona, “Palagay ko po, pang front lang namin ‘yung title na Birit Queens kasi ito po ‘yung market namin sa mga sarili namin. Hindi po porke nabansagan kaming birit queens ay hanggang doon lang po magagawa namin. May mga genre din po kami na kayang gawin at mai-offer sa mga listener. So, I think, hindi naman po kami malilimitahan ang title na birit queens only.”

Sabi ni Angeline, “Minsan lang po may mga nagko-comment na kapag birit queens, inaagaw na po namin ‘yung mga title ng senior singers, hindi po. Kasi unang-una, hindi naman kami ang nagbigay sa sarili namin ng title na ito, siyempre sa ASAP po nanggaling ang titulo at minsan kapag hindi naman po kami nabigyan ng mga kanta na gagawin sa ASAP na walang part na matataas, nagre-reklamo rin ang mga tao.

“Bakit ba kami tinawag na birit queens kung walang maririnig na mataas na part, so gusto lang po naming ipaliwanag na hindi naman kami ang namimili ng mga song (kinakanta nila) kundi ang ASAP. At hindi rin naman po maganda na every Sunday ay puro birit songs ang maririnig,” aniya pa.

Billing conscious ba ang Birit Queens? “Para sa akin wala po kasi alam naman po namin kung sinong nauna at nahuli,” katwiran ni Klarisse.

Pero sabi ni Angeline, “Basta po sa aming apat, pantay-pantay lang po ‘yung TF (talent fee) kesehodang mauna at mahuli, basta kaliwaan (ang bayad) po. Hindi lang naman ako ang ganyang mag-isip (sabay lingon sa mga kasama), alam ko, kayo rin dahil lahat tayo may babayarin.”

At si Jona, “Sa akin po walang problema katulad nga po ng sinabi ni Klarisse na mayroon pong nauna sa amin. Ako po maski na more than 10 years na ako sa industry, pero rito sa ABS, talagang nauna sa akin si Angge, so I respect the decision of the management.”

Wala namang pakialam si Morissette, “Personally, I have no problem with it, thank you.”

Baka raw umabot sa 30 songs ang gagawin ng apat sa “ASAP Birit Queens” concert na mapapanood na sa March 31 sa SM MOA. Para sa tickets, maaaring tumawag sa SM Ticket outlets, 470-22-22.