WCOPA winner Daryl Reynes biriterong nurse, maraming pinakilig sa ‘Showbiz Live’

Nalaman namin na hindi lang pala singing ang kayang gawin ni Daryl. He also can act and does modelling. According to him ay kamag-anak niya ang singer-actress na si Manilyn Reynes.

“It all started back in 2014. It was called World Championship Of Performing Arts. Para siyang Olympics na puro kantahan, sayawan, modelling and acting.”

At ang dami niyang awards du’n, ha! Sa Pop category, Classical at Group ay pawang gold ang naiuwi niya, sa Open category ay silver, parehong Bronze sa Contemporary at Gospel. Ang World Championship of Performing Arts ay ginanap sa US.

Siyempre para patunayan ang pagiging multi-medalist niya ay pinakanta din namin siya. Ang taas ng reach ng boses niya as he sang “Love Of My Life” ng Southborder pero dahil nga iba’t ibang kategorya ang napanalunan niya feeling namin kayang-kaya niya ang lahat ng genre.

Naikwento din ni Daryl na siya ay graduate ng Nursing at nakapagtrabaho na rin bilang nurse. Pero pagkatapos manalo ng ilang medalya mula WCOPA, doon na nagsimula ang pagdating ng mga offer sa kanya.

“By the end of 2015 may nag-suggest sa akin na bakit hindi ka mag-VTR sa mga commercial din, sa mga acting din sa teleserye. Little by little ang dami kong nakikilalang friends na, ‘Uy kunin kita dito ah, lagay kita dito,’ parang dumadami siya ng dumadami hanggang sa nagugustuhan ko na yung mga ginagawa ko,” aniya pa.

Binusisi din namin kung paano nagsimula ang singing career niya at sa totoo lang daw ay mahiyain talaga siya noong bata.

“Kahit parents ko ayaw ko marinig ako, nag-start talaga ako mga 16 or 17 kumanta in public pero mga 23 ko na-realize na gusto ko talagang kumanta, before I joined the competition,” sabi pa ni Daryl.

Basta naramdaman na lang niya na gusto niyang mag-perform on stage para sa mga tao at maka-insipire din sa mga kabataan.

Natanong din namin kung nasubukan na niyang makapagsulat ng kanta pero ayon sa kanya sinusubukan daw niya pero hindi siya natatapos.

In terms of acting naman, nakasama pala siya sa bagong show ni Maja Salvador na Wildflower, isa siya sa mga ka-officemate ni Maja na nangharas ng isang kaopisina at pinigilan ni Maja na naging sanhi ng pagkakatanggal ng karakter niya sa trabaho.

Very active din ang mga fans ni Daryl ha, dahil todo tanong sila while the show was on going. Doon namin nalaman ang ilang facts about him.

Tulad nga ng pag-amin niyang single pa rin siya until now at gusto niyang makapag-travel sa iba’t ibang place mainly Paris. Actually gusto niya raw sa babae ay yung may pagkamataray pero pag dinaan mo sa lambing ay bibigay din.

Isa sa mga biggest career goals niya ay maging international singer slash actor slash model.

Right now busy si Daryl sa mga gigs niya, and hoping siya na makapasok din nang tuluyan sa mundo ng pag-arte. He also does a lot of charity works na may connect sa singing and modelling.