Horoscope, March 06, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kahit may malaking gastusin, maglaan ng salapi para sa pag-iipon. Isipin mo, baka ang mangyari masaya ka nga ubos naman ang iyong pera. Sa pag-ibig, kung sino ang magbigay ng regalo na kulay “green o red” siya ang tunay na nagmamahal sa iyo. Mapalad ang 3, 8, 18, 27, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bis-Vivit-Qui-Benit.” Red at green ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Panatiliin ang pagiging humble, upang lalo pang magdagdagan ang income. Sa pag-ibig, sa pagpapakumbaba higit na mas magiging maligaya ang pakikipag-relasyon sa isang Leo. Mapalad ang 9, 18, 27, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Perfer-Et-Obdura-Obdura-Et-Perfer.” Red at violet ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Panahon na upang abutan ng kaunting halaga o kaya’y regalo ang mga taong tumutulong sa iyo. Tandaang ang pagtanaw ng utang na loob ang lalo magpapaunlad ng iyong kabuhayan. Sa pag-ibig, sa pagiging mabait at mabuti makakatagpo ka rin ng true love. Mapalad ang 1, 18, 26, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Una-Salus-Salus-Una.” Pink at yellow ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Sa negosyo, umpisahan ng mangalakal sa ibat-ibang lugar. Sa pag-ibig paghandaan ngayon pa lang ang binabalak na pamamasyal at pagswi-swimming ngayong tag-araw. Mapalad ang 7, 19, 27, 35, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Nulli-Secundus-Nulli-Secunda.” Yellow at pink ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Bakit hindi mo magawang ipatupad ang magagandang balak upang lumago ang kabuhayan? Now na, kumilos ka na agad! Sa pag-ibig, kumbinsihin ang kasuyo sa isang venture na kikita kayo ng malaking halaga. Mapalad ang 2, 11, 20, 29, 38 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Cras-Credemus-Credemus-Cras.” Green at blue ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Iwasan ang ugaling palahingi. Mas susuwertehin ka at mas gaganda ang kapalaran kung tatayo ka sa sarili mong mga paa ng walang ibang inaasahan. Sa pag-ibig, wag bigyan ng sama ng loob ang kasuyo, minsan na nga lang kayo magkita bakit may pagtatampuhan pa? Mapalad ang 1, 13, 25, 33, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aut vincer aut mori.” Yellow at red ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Ang pagkilos na mabagal ay hindi magdadala ng tagumpay. Bilisan ang pag-iipon ng pera. Sa pag-ibig, kapag nag-paparamdam ang kasuyo sunggaban agad. Mapalad ang 5, 18, 25, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Viam-Inveniam-Faciam”. Green at silver ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Unahing pakisamahan ang mga taong nakapaligid sa iyo, sa kanila ka huhugot ng lakas at kikita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, pasalubungan ng mamahaling cake ang kasuyo, upang matuwa naman siya sa iyo. Mapalad ang 2, 7, 10, 19, 30, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Quando-Et-Cui-Cui-Et-Quando.” Blue at beige ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Ang pag-iipon ang sure na step patungo sa masaganang kinabukasan. Sa pag-ibig, magpatago ng pera sa minamahal. Mapalad ang 1, 18, 28, 38, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Crede-Quod-Habes-Et-Habes.” Green at yellow ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Upang mas madaling pumasok ang suwerte, paliwanagin ang buong paligid. Lagyan ng ilaw ang mga bahagi ng bahay na madi-lim. Sa pag-ibig, sa inyong silid lalong sasarap ang romansa kung gagamit ng ilaw na kulay pula. Mapalad ang 8, 15, 24, 33, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Cineri-Gloria-Sera-East.” Bukod sa pula mapalad ang violet. Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa lipunan at iba pang political activities malaking halaga ng salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, lumabas ng bahay at maki-join sa lipunan, sa lipunan din matatagpuan ang true love. Mapalad ang 4, 14, 17, 29, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Dimidium-Facti-Qui-Habet.” Blue at brown ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pamamagitan ng masayahing aura, kikita ng malaking halaga. Panatiliin ang pagiging palangiti at masayahin. Sa pag-ibig, lalong iinit ang relasyon kung patatawanin ang kasuyo. Mapalad ang 5, 14, 27, 35, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Hahalakhak ako sa daigdig at ako ay magwawagi at mananaig!” Red at green ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Mabilis talagang maubos ang salapi, kaya konting tipid muna. Sa pag-ibig, matamlay ang kasuyo, abutan siya ng malaking halaga upang siya ay sumaya at sumigla. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Bis-Vincit-Que-Victoria-Vincit.” Gold at white ang buenas.

