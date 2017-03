Female star binalaan: Tigilan na ang kaartehan at kalokahan By Cristy Fermin Bandera

MARAMING nag-aalala na baka hanggang sa simula lang ang magandang samahan ng isang sikat na female personality at ng mga bago niyang makakasama sa isang network. Hindi raw kasi kabisado ng mga ito ang kakaibang sumpong ng girl, baka raw maloka silang lahat kapag unti-unti nang lumutang ang kanyang mga kakuwanan sa buhay, nakakaloka kasi ang babaeng personalidad na itey. Kuwento ng aming source, “Naku, nakakaloka ang babaeng ‘yun! Mahirap hulihin ang ugali niya, lalong mahirap ispilengin ang mga trip niya! “May mga pagkakataong para siyang bubuyog na sobrang ingay, pero may mga panahon din namang kinakausap mo na siya, e, ayaw niyang kumibo! “Malolokayda sila sa babaeng ‘yun, promise! May time pa nga na kapag ayaw na niyang magtrabaho, e, bigla na lang niyang sasabihin, ‘I’m tired na, I want to go home na, pack-up na tayo.’ “O, kaya ba ‘yun ng mga bago niyang makakasama? Kaya ba nilang pakibagayan ang ugali ng katrabaho nila sa ganu’ng sitwasyon? Paano kung wala pala sa mood ang girl, di naloka silang lahat kapag bigla na lang umalis ‘yun sa set dahil ayaw na nga niyang mag-work?” humahalakhak na kuwento ng aming source. Panibagong kapaligiran ito para sa female personality, talagang bagung-bago para sa kanya, dahil wala na ang mga dati niyang katrabaho na nang-spoil nang husto sa kanya. “Kailangan niyang mag-adjust, hindi siya puwedeng magreyna-reynahan, hindi kanya ang mundong ginagalawan niya ngayon. Sa ayaw niya’t sa gusto, e, kailangan niyang makibagay. “Hindi na puwede ang mga kapritso niya, tantanan na niya ang pagti-trip niya na nakasanayan na niyang gawin! Pangaralan n’yo na siya, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, bago pa mahuli ang lahat,” pagtatapos ng aming impormante.

