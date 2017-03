Jodi ginahasa, nabuntis, nagbenta ng anak sa MMK Bandera

NATATAPOS ba sa pagluwal ng bata ang tungkulin ng isang ina? Isang madamdaming kwento ng isang inang ibinenta ang anak sa sariling ama ang gagampanan ni Jodi Sta. Maria sa kanyang pagbabalik sa Maalaala Mo Kaya ngayong gabi. Lumaki si Marie (Jodi) na kinagisnan ang amang nagtutulak ng droga at inang pinagbubuhatan siya ng kamay. Akala niya ay aayos ang kanyang buhay sa piling ng isang lalaki kaya naman lumayas siya sa poder ng ina at kinasama ang binata. Sa kasamaang-palad ay mas masahol pa pala ang sasapitin niya dahil mismong ang kasintahan niya ang gumahasa at lumapastangan sa kanyang pagkababae. Walang ibang masasandalan si Marie kung hindi ang anak at inang si Linda (Maureen Mauricio). Para maitawid ang pangangailangan ng pamilya, papayag si Marie na iluwal ang isang sanggol kapalit ng perang ibibigay sa kanya ng ama nito. Papayag kaya si Marie na tuluyan mawalay sa anak? Makakasama rin sa MMK episode na ito sina Raymond Bagatsing, Ahron Villena at Lara Morena, sa direksyon ni Dado Lumibao at sa panulat nina Joan Habana at Arah Jell Badayos. Ang MMK ay pinamumunuan ng Star Creatives COO na si Malou Santos. Abangan ang longest-running drama anthology sa Asya, ang MMK tuwing Sabado ng gabi sa ABS-CBN.

