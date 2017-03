Coco nasampal ang utol na si Ronwaldo dahil sa mga bading

PURING-PURI ni award-winning director Joel Lamangan ang younger brother ni Coco Martin na si Ronwaldo Martin dahil sa pagiging natural na aktor nito.

Sa pelikulang “Bhoy Intsik”, isa sa mga entry sa Sinag Maynila Film Festival 2017 produced by Frontrow Entertainment, bibida muli si Ronwaldo kasama ang magaling na character actor-director na si Raymond “RS” Francisco at dito muli niyang pinatunayan na kapatid nga siya ni Coco pagdating sa akting.

Una nang nagpakitang-gilas ang binata sa award-winning indie movie na “Pamilya Ordinaryo” kung saan umani rin siya ng papuri mula sa mga movie critics.

Bagay na bagay daw kay Ronwaldo ang role niya sa “Bhoy Intsik” bilang isang bagets na sa murang edad ay nakaranas na ng matitindimg hamon sa buhay. Sabi nga ni direk Joel sa ginanap na presscon ng pelikula, posibleng malampasan pa ni Ronwaldo ang naabot ni Coco.

“Opo, malalampasan niya pa si Coco. Magaling siya at bata pa siya. Maraming karanasang kakaiba ang batang ito. Mahusay ang kanyang intrumento, ang instrumentong iyon ay ang pagiging natural at honest sa kanyang ginagawa. Sana hindi siya magbago,” sey ni direk Joel.

Halatang mahiyain pa si Ronwaldo dahil “isang tanong, isang sagot” lang ang emote niya during the presscon. Pero nu’ng medyo nakabwelo na siya, naging madaldal na rin ang binata habang kachika ng mga reporter.

Bukod kay direk Joel, saludo rin si RS Francisco sa professionalism ni Ronwaldo, pero biro niya, sayang at wala raw silang halikan o love scene sa movie. “I felt a screen chemistry with him as co-actors, as far as our roles are concerned – without any malicious angle, even if I’m gay in the story and he’s straight. So, wala kaming laswaan dito, sayang nga, e! Ha-hahaha!”

Sa “Bhoy Intsik”, may eksena si Ronwaldo kung saan ibinugaw siya ni RS sa bading kaya natanong ang binata kung may beki na bang nanligaw sa kanya in real life, umamin naman ang binata.

“Noong bata pa po ako, may mga kaibigan kasi ako na nagta-tricycle. Tapos nagba-backride-backride po ako. Tumatambay ako minsan kasama sila kaya madaling-araw na ako nakakauwi.

“May mga bading po na pagala-gala, tapos siyempre kami mga tambay, ganu’n, lalapitan kami. Tapos kunyari, kilala yung kaibigan ko, tapos tatanungin kung puwede ba ako, ganu’n,” kuwento niya.

Dito na naikuwento ni Ronwaldo na minsan na rin siyang nasampal ng kanyang kuya dahil sa mga bading. Nangyari raw ‘yun mismo sa Araw ng mga Patay. “Nakaupo lang po ako sa hood ng jeep namin, tapos may lumapit pong bading. Kasi nandun ang kuya ko, tapos tinatanong kung kapatid ako, sinampal po ako ng kuya ko sa harap ng mga bading.

“Sabi niya, nambabading daw po ako. Kaya po yun, nadala na po ako simula nu’n. Wala akong magawa kay Kuya, e, si Kuya ‘yun, e. Umiyak po ako nun!” kuwento pa ni Ronwaldo.

Sa pag-alala niya, kasali na raw noon si Coco sa seryeng Tayong Dalawa (2009) ng ABS-CBN. Susmusumpa naman ang binata na talagang wala pa siyang experience sa bading. Inamin din niyang meron siyang non-showbiz girlfriend ngayon at five years na ang kanilang relasyon.

Going back sa “Bhoy Intsik” makakasama rin nina Ronwaldo at RS dito sina Jeric Raval, Mon Confiado, Jim Pebangco, Tony Mabesa at Liz Alindogan. Mapapanood na ito sa SM Megamall, SM North EDSA, Gateway at Glorietta simula sa March 9 hanggang 14.

In fairness, sa trailer pa lang ng movie ay mapapanganga ka na dahil sa tema nito, idagdag pa ang mga ginamit na location ni direk Joel na nagbigay ng makatotohanang atake sa bawat eksena.

Para sa ikatlong episode ng favorite tambayan n’yo tuwing Sabado night, ang Full House Tonight, asahan na ang mas bonggang-bonggang performances mula sa buong tropa ng Asia’s Songbird na si Regine Velasquez.

The lead cast of Ika-6 na Utos, Sunshine Dizon, Ryza Cenon and Gabby Concepcion opens the show and will treat the viewers to a series of serious mistress-slapping jokes.

Bukingan to the max naman ang hatid nina Regine at Solenn Heussaff sa kanilang interview with Kapuso Premier Actress Lovi Poe para sa kanilang “Eat Girls” segment.

Sa isang mala-soap opera na kadramahan, gagampanan ni Lovi ang pinaka-challenging role na ibinigay sa kanya – ‘yan ay bilang contestant sa isang gay beauty pageant contest na gagawin ang lahat para makuha lang niya ang korona. Watch n’yo rin si Bianca Umali as she strut her way onto Lovi’s romantic endeavors in this hilarious sketch.

Huwag palampasin ang isa na namang pasabog na episode ng Full House Tonight tonight after Magpakailanman sa GMA 7.