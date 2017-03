Female celebrity naghahanda na sa pagtakbong mayor sa 2019

HULAAN n’yo muna kung sino itong female personality na this early ay naghahanda na raw sa pagsabak niya sa politika.

Ngayon pa lang daw ay nagpaplano na ang kilalang celebrity sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng isang lugar sa Metro Manila. Ito ang dahilan kung bakit lagi raw kasama ni female star ang isang sikat na politician na may konek din sa showbiz.

Ang chika ng ating source, palaging nagmi-meeting ang dalawa para sa mga gagawin nilang strategy sa darating na 2019 elections. May isang problema raw ngayon si female celebrity na kailangan niyang ayusin sa kanyang pagtakbo as mayor kaya humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang politiko.

“Kailangan niyang gawin ‘yan dahil maraming umaasa sa kanila sa mundo ng politika. Pero may mga kailangan pa siyang gawin para maging legal ang pagtakbo niya sa _____ (lugar sa Metro Manila) dahil kung hindi, mate-technical siya. That’s why, her friend is now helping her para ayusin ang problemang ito,” ang sabi ng aming source.

Gets n’yo na ba kung sino ang female personality na ito? Naku, I’m sure, kilala n‘yo na siya. Kayo pa ba ang mahuhuli sa hulaan? Wala nang clue, ha! OK? OK? Ha-hahaha! Kaloka kayo!