Maine binigyan ng grade ang akting sa bagong serye ng GMA: Siguro po 5!

KUNG siya ang magre-rate sa ipinakita niyang akting sa pilot week ng launching series nila ni Alden Richards na Destined To Be Yours – sa scale of 1 to 10, bibigyan ni Maine Mendoza ang sarili ng 5.

“Mga ganu’n po siguro, para sa akin lang, ha, personally. Kasi iba pa rin po kapag pinapanood mo ang sarili mo, e. May ‘ilang’ factor. Pero sana, naibigay ko naman po ‘yung kailangan kong ibigay sa mga eksena,” paliwanag ng Phenomenal Star nang makachika ng ilang members ng entertainment media sa nakaraang event ng CDO Funtastyk Young Pork Tocino kung saan naka-bonding ni Maine ang napiling 20 winners para sa “Dare To Be Funtastyk” promo.

Marami naman ang nagsasabi na napakanatural ng akting ni Maine sa serye, “Kasi siguro, dahil du’n sa aspeto na kalog yung karakter ko kaya nasasabi nilang natural. Nakikita nila ‘yung kalog side ko, yung maharot.”

Napansin naman ng entertainment press na ang fresh-fresh at ang ganda-ganda ngayon ni Maine, ang ine-expect kasi ng marami ay medyo haggard at stress ang aura ng dalaga dahil nga sa dami ng trabaho nito, idagdag pa ang malayong location ng kanilang serye.

“Ha-hahaha! Talaga po ba! nahiya naman ako bigla! Hindi, siguro po dahil masaya lang talaga ako sa buhay ko kaya, sa mga nangyayari sa career ko, sa mga tinatamasa ko ngayon,” tugon ng Dubsmash Queen.

Samantala, tuwang-tuwa si Maine nang makasama at makakuwentuhan nang personal ang 20 sa milyun-milyon niyang loyal fans na maswerteng napili para sa “Dare To Be Funtastyk” promo ng CDO Young Pork Tocino.

Isang intimate sit-down dinner sa isang exclusive, fine dining restaurant ang naging venue ng event kung saan nakilala nga ni Maine ang may-ari ng mga video na napili sa nasabing promo bilang pagpapasalamat na rin dahil sa pagiging number one ngayon ang CDO Funtasytyk.

At para maging bahagi ng espesyal na selebrasyon, ang mga loyal consumers ay kinailangang mag-post sa Maine’s Funtastyk Dares sa Facebook. Hundreds of entries ng mga photos and videos ang natanggap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at namili ng Top 20 most creative at naiibang entries.

Naging very memorable nga ang date ng 20 winners dahil bukod sa bonggang dinner, nabigyan din ng chance ang mga fans na makasama at makausap ang Dubsmash Queen.

“Masaya kasi po nabalitaan ko na yung iba po sa kanila, may galing pang Davao. Talagang iba’t ibang parte ng Philippines. So, nakakatuwa na nabigyan sila ng chance na makapunta dito at makapag-spend ng time with me kahit over dinner lang,” sey ng dalaga na nagse-celebrate ng kanyang ika-22 birthday ngayon.

Ipinalabas din sa nasabing event ang 20 winning videos kung saan ipinakita ang mga ginawang challenges ng mga fans ni Maine at kung bakit sila ang mga napiling winners.

Hirit pa ni Maine, “When I really get to know and bond with my fans, young talaga ang love ko! Proud na proud ako sa kanilang lahat. Dahil number 1 na ang Funtastyk Young Pork Tocino, ito ang way namin para mapasaya ang loyal users namin.”