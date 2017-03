Horoscope, March 02, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Upang maka-iwas sa karamdaman, sa unang oras sa umaga bago mag-simba, simulan na ang page-exercise. Sa pag-ibig kailangang palakasin ang katawan, upang makarami sa minamahal. Sa pinansyal, ituloy ang pagtitipid. Mapalad ang 1, 7, 19, 39, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Geroba-Gayatri-Om.” Green at red ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Iwasang bumili ng mga bagay na hindi kailangan. Sa mautak na pag-gasta, mas madali kang uunlad. Sa pag-ibig, matutuwa ang kasuyo, sa sandaling nalaman nyang marami ka na palang savings. Mapalad ang 3, 15, 28, 31, 33 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Yellow at apple green ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Gamitin ang kakayahan sa pagtulong sa kapwa! Habang isinasagawa ang public service, kikita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, habang tumutulong sa kapwa ng bukal sa loob, darating bigla ang true love. Mapalad ang 3, 12, 18, 25, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Agara-Sandhapa-Coronaria-Om.” Red at pink ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Iwasan ang labis na pagtulong sa kaibigan. Baka ang mangyari, kung sino pa ang tinutulungan sila pa ang lihim na maninira sa iyo. Sa pag-ibig, ayaw mo kasing magpakatotoo sa iyong sarili kaya sad ka na naman. Mapalad ang 5, 14, 27, 34, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Ava-Yara-Salva-Me-Om”. Blue at silver ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Gawing inspirasyon ang mga taong malapit sa iyong puso upang mas madali kang yumaman. Sa pag-ibig regaluhan ang kasuyo ng isang bagay na bilog, kulay puti, at hinihigop ang sabaw upang lumakas ang kanyang tuhod. Mapalad ang 7, 16, 27, 34, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Niva-Araanam-Dosya-Om.” Green at violet ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Panahon na upang maglaan ng sapat na salapi para sa kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Sa pag-ibig, umiwas sa lipunan, ituon ang buo mong lakas sa pagmamahal sa iyong pamilya. Mapalad ang 4, 13, 28, 36 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Tamal-Harayana-Om.” Beige at yellow ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Wag makisawsaw sa iba, sa halip ang sarili mong mundo ang atupagin. Sa sariling diskarte mas mabilis na lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, hindi dapat mainggit, maaari mo ring paligayahin ang sarili kapag marami ka ng pera. Mapalad ang 4, 8 19, 29, 38 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Ketu-Ayin-Mandala-Om.” Gray at violet ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Sa pinansiyal, wag ng hintayin pang lumaki ang tubo sa mga pagkakautang magbayad na agad. Sa pag-ibig, batiin na ang kasuyong mayabang upang uminit muli ang inyong relasyon. Mapalad ang 6, 18, 27, 31, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Mimu-Soph-Agu-Fegerra-Om.” Maroon at purple ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Mangangailangan ng tiyaga sa iyong love life, pero magiging maganda naman ang reward sa dakong huli. Sa pinansyal, gawing simple ang pamumuhay, kung ano lang ang kayang bilin ng hawak mong pera yon na lang ang pangaraping makamit. Mapalad ang 4, 13, 26, 28, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Jahur-Jahur-Veda-Om”. Yellow at white ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Panahon na upang humingi ng tulong sa iba. Isang kaibigang Aries ang magaabot ng malaking halaga. Sa pag-ibig, hingin ang ayuda ng minamahal, upang mas madaling malutas ang mga problema. Mapalad ang 9, 12, 21, 33, 45 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Haram-Yama-Om.” Pink at lilac ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pinansiyal, kung alam mong kumikita ka, mag-invest pa ng mag-invest. Sa pag-ibig, bukod tangi ang araw na ito, pag dating ng bagay pasalubungan ng matamis na halik ang kasuyo. Mapalad ang 5, 16, 22, 39, 45 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Rama-Krisna-Kirsina-Om”. Black at gold ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Tanging ikaw ang makapagpapabago ng sarili mong kapalaran. Isagawa na agad-agad ang marahas na pagbabago, lumayo ka sa sinilangan mong bayan. Sa pag-ibig, tumuklas ng bagong inobasyon sa romansa, upang muling uminit ang nanlalamig na relasyon. Mapalad ang 4, 19, 22, 34, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Vigraha-Om.” Green at orange ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — May aral na mapupulot sa araw na ito. Sa pinansiyal, mare-realize mong hindi pinupulot ang pera, kundi pinaghihirapan. Sa pag-ibig, iwasang ng makipag-Facebook sa dating ka-relasyon upang hindi magulo ang masayang pamilya. Mapalad ang 2, 8, 11, 18, 28, at 46. Mahiwag among mantra: “Sator-Arepo-Opera.” Blue at lilac ang buenas.

