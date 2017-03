Tatandang binata ba? (2)

Sulat mula kay Nestor ng Tikay, Malolos City, Bulacan

Problema:

1. Hindi ko po akalaing aabot ako ng edad 48 ng hindi makapag-aasawa at ni minsan ay hindi nagka-nobya. Mahiyain po kasi ako at parang may pagka-silahis pero hindi naman po ako bakla. Isang career eligible ako at nagtatrabaho sa isang government office. Kaya lang habang tumatagal hindi naman sa sawa na ako sa aking trabaho, kundi parang wala ng nangyayari sa buhay ko at malimit din akong dalawin ng pagiisa at kalunkutan. Lalo na ngayong namatay na nanay at tatay ko at ako na lang ang ang nag-iisang naiiwan sa pinamana sa aking bahay.

2. Ang taong ko po ay kung may pag-asa pa kayang ako ay makapag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya? At kung mayroon pa kailan kaya tio matutupad at saan ko mahahanap ang babaing itinakda nsa akin ng kapalan na makakasama ko habang buhay? February 7, 1969

Umaasa,

Nestor Malolos, City, Bulacan

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Aquarius (Illustration 2.) ang nagsasabing isang babaing isinilang sa zodiac sign na Gemini ang iyong magiging girlfriend hanggang sa tuluyang mapangasawa.

Numerology:

Ang birth date mong 7 ay nagsasabing ang babaing nabanggit na una at huling magiging girlfriend mo hanggang sa tuluyang mapangasawa ay isinilang sa petsang 2, 20 o kaya;y 29.

Luscher Color Test:

Nakasuot ng kulay asul ang nasabing babae na mapapangasawa mo sa unang araw ng inyong pagtatagpo habang naka-suot ka naman ng kulay gray o kaya’y dilaw na polo shirt.

Physiognomy:

Samantala, ang medyo balingkinitan mong pangangatawan ay nagsasabing isang maliit na babae na medyo bilugan ang mukha na medyo chubby ang iyong mapapangasawa at makakasama habang buhay.

Huling payo at paalala:

Nestor ayon sa iyong kapalaran kahit na medyo matanda ka na sa edad na 48, tunay ngang hindi ka pa rin dapat na mabahala at mawalan ng pag-asa, sapagkat nakatakda pa rin sa iyong tadhana, ang makapag-asawa, at ito ay tinatayang magaganap sa taon ding ito ng 2017, sa buwan ng Oktubre o kaya’y Disyembre, hatid ng isang simple pero may itshurang babae na nagtatalay ng timitial na M. G.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.